Gremios se movilizaron por los últimos despidos que se registraron en Tandil

Los despidos que se concretaron en las últimas horas en la empresa Cinpal y en la histórica Radio Tandil AM 1140, desencadenaron que en la desapacible jornada de ayer se llevara a cabo una movilización para pedir por la inmediata reincorporación de los cesanteados a sus respectivas empresas y el pago de sueldos y aguinaldo a término.

Bajo el lema “Basta de despidos en Tandil”, se sumaron a la movida 19 gremios del grupo CGT de la Mesa Intersindical de Tandil, junto a los demás sindicatos que participan de la normalización de la Confederación General del Trabajo Regional, Focra, Sadop, Farmacias, Upacp, Asimra, Apops, Soetra y Sutpa.

Los trabajadores despedidos de Cinpal, que están nucleados a la Unión Obrera Metalúrgica, recorrieron el centro con banderas, bombos y bocinas, hasta llegar al sector de la glorieta de la Plaza Independencia, donde los aguardaban tres de las seis personas que echaron de LU 22 Radio Tandil, además de gente que se solidarizó y algunos concejales, precandidatos y dirigentes como Rogelio Iparraguirre, Silvia Nosei, Darío Méndez, Nicolás Carrillo, Daniel López, Marcela Oudokián, entre otros.

Juan Carri, secretario general de la Bancaria, fue el primero en dirigirse a los presentes. Señaló que “los trabajadores tenemos que ser los que ofrezcamos la resistencia por lo que está sucediendo con las actuales políticas de este Gobierno. De qué sirve la democracia si cada vez hay menos trabajo, si nuestros hijos están complicados en la educación, de qué sirve un Gobierno que se dice democrático si da señales a las patronales y a los grupos concentrados para que puedan despedir trabajadores”.

Aclaró que “no habló de política partidaria, expresó la realidad que está aconteciendo en los distintos sectores. En Tandil está sucediendo con la gente de LU 22 Radio Tandil y los compañeros de Cinpal, y es un reflejo de lo que está pasando en el suelo argentino. Esto nos tiene que movilizar porque son miles de familias las que día a día están entrando en la desocupación”.

Detalló que “lamentablemente, las políticas de la actualidad están desarrolladas para que sea más fácil importar que producir, y es lo que está acontece con la producción en Argentina y con los trabajadores”.

Por último, pidió que “sean los propios trabajadores los que difundan cuál es la realidad por la que se atraviesa, porque los trabajadores unidos y organizados sabemos producir mejoras para cada una de nuestras familias”.

“Pelear por

nuestros derechos”

Posteriormente, Norma Cuin, una de las personas que se quedó sin empleo en Radio Tandil, fue quien contó sus sensaciones, secundada por Maximiliano Jiam y Luis Eder, otros dos de los cesanteados.

Cuin aseveró que “agradezco a quienes están acá. También como trabajadora y proveedora de hogar siento el cimbronazo, ya que es la primera vez que me echan de un trabajo luego de 16 años. Llegué, como todos los días, y me convocaron a la oficina del fondo. Al igual que a Maximiliano (Jiam) que estuvo 11 años, Luis (Eder), 27 años, y Guido Cicopiedi, que estuvo un año y medio. Cada vez tratan de precarizar aún más el trabajo”.

Sostuvo que “cuando uno nombra que tiene derechos porque hay un sindicato que nos respalda, evidentemente eso también influye en muchas cuestiones. Agradezco al secretario de Fatpren que desde Buenos Aires nos apoya y está constantemente con nosotros”.

Aseveró que “me solidarizo con los trabajadores de Cinpal, y no queda otra que seguir peleando por nuestros derechos porque si no nos come el león. Esto pasó en Radio Tandil y no es de ahora, comenzó con Matías Pocay y también despidieron a dos chicas de mesa de entrada. Lamentablemente los nuevos empresarios trajeron, en principio, propuestas y dijeron que nos quedábamos todos los trabajadores, pero parece que a mitad de camino decidieron no tenernos en cuenta y empezar a despedir. Estamos en la calle y pasamos a ocupar la lista de desocupados”.

Indicó que “hago causa común con la gente de Cinpal y mis compañeros y agradezco a los compañeros de militancia. A veces también tener convicciones juega en contra, pero nada hará que se nos doblen las rodillas”.

Movilización



Tras los discursos, la columna se movilizó hasta la puerta de LU 22 Radio Tandil. La gente de la UOM y la Mesa Intersindical de Tandil encabezó la marcha que recorrió Rodríguez desde la Plaza Independencia, en el sentido contrario al que circulan los vehículos.

En la puerta de la emisora, la que por razones de seguridad estaba cerrada, hubo cánticos, sonaron los bombos, las bocinas y solo se recibió desde una ventana el saludo de un operador de audio que se encontraba en el interior del edificio.