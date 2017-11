Garantizaron la realización del Tandil Brilla, que retornaría al Parque Independencia

En los primeros minutos de 2017 se llevará a cabo, como sucede desde que Miguel Angel Lunghi es intendente, la decimoquinta edición del Tandil Brilla, el ciclo que cada año el Municipio organiza con música en vivo y un gran show de fuegos artificiales.

Si bien durante el transcurso de esta semana se comenzarán a definir las últimas cuestiones que hacen al festejo, desde el Gobierno comunal aseguraron que la realización está garantizada y retornaría, de no mediar ningún inconveniente, a la cima del Parque Independencia.

Vale recordar que la celebración realizada en el mes de enero de este año tuvo como escenario natural el Lago del Fuerte, debido a la sequía que por ese entonces afectaba a la ciudad y que podía provocar incendios de magnitud en la ladera del Parque.

Todo transcurrirá el lunes 1 de enero de 2018 desde la 1.15 de la madrugada, luego del brindis en familia por la llegada de un nuevo año. Como desde hace varias ediciones la pirotecnia a utilizar será de bajo impacto sonoro.

Nadie puede negar que los fuegos artificiales tengan su encanto ya que son llamativos visualmente. Pero el espectáculo genera siempre un amplio debate sobre si usar o no pirotecnia en fechas especiales como lo es la de fin de año.

Buscando ese ansiado equilibrio, sin resignar el cuidado de las mascotas ni aquellas personas que padecen trastornos con la sonoridad, ni la de los vecinos que ven con agrado el festejo que se da, las empresas dedicada a la pirotecnia han comenzado a reemplazar los tradicionales fuegos artificiales, por otros con baja densidad sonora o prácticamente sin sonido, que serán los que se utilizarán.

La pirotecnia está cambiando rotundamente en los últimos años y la tendencia es convertir el ruido en luces. Así lo entienden las reconocidas empresas dedicadas a esta comercialización, buscando que sus productos sigan siendo requeridos para megaeventos, teniendo como objetivo reducir los habituales ruidos.

Fiesta



Aún la organización del festejo no ha dado pistas sobre cuál será la banda que le pondrá música a la llegada de 2018. Lo que sí parece un hecho es que no habrá bandas aportadas por Nación o Provincia, por lo que la celebración se hará con grupos locales. Por la aceptación que vienen teniendo en el público se estima, en caso de no haber compromisos contraídos con anterioridad, que Ajenjo podría ser una de las bandas elegidas para subir al escenario y hacer bailar a los tandilenses que se acerquen hasta la portada del Parque Independencia.

También no se descarta la actuación de Los Tapitas, grupo que también viene realizando un buena labor, siendo muy aceptados por los vecinos de la ciudad.

La edición 15ta. del Tandil Brilla está proyectada y se concretará por la donación, como siempre ocurre, de empresas que acompañan este tipo de realizaciones desde hace mucho tiempo.

Marcha



Al respecto, cabe consignar que integrantes de la ONG TGD (Todo Gira Distinto) que se ocupa de niños que padecen trastornos del espectro autista y la agrupación Pirotecnia Cero realizarán una marcha este martes 28 de noviembre precisamente por este tipo de eventos para las fiestas. La movilización se llevará a cabo desde las 10.30 en la Plaza Independencia.

Las agrupaciones que convocan invitan a todos los que se quieran sumar a acompañar esta iniciativa. La idea es tomar conciencia, y las personas que se convoquen darán una vuelta a la plaza central y posteriormente les entregarán un petitorio a las autoridades municipales.