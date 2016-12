Ex administrador de Ferrobaires dijo que Vidal “está mal informada” por la suspensión del Tren

Antonio Maltana, ex administrador de Ferrobaires, aseguró en diálogo con “Tandil Despierta” que “se me hace que la gobernadora está mal informada con el tema del corte del servicio de trenes a Tandil“.

“Nosotros nos hemos abocado a reponer servicios durante nuestra gestión, no solamente a Tandil, sino a otras localidades, como Gardey y Vela, sean lugares turísticos o no turísticos”, dijo Maltana y agregó que “el servicio a Tandil lo hemos repuesto con todas las seguridades, estuvimos tres años con el servicio sin ninguna problemática”.

El ex administrador de Ferrobaires dijo que “el estado de las vías no es para salir con un tren bala, desde ya, pero los servicios de carga de Ferrosur Roca se siguen desarrollando sin inconvenientes, y durante los tres años a Tandil no hemos tenido problemas”.

“Es una decisión temerosa por un lado y de desconocimiento técnico y administrativo por otro. La falta de profesionalidad le da muchos temores a cualquiera; esta empresa está manejada por gente que hoy no tiene esa profesionalidad y han echado a aquellos que sabían del tema”, puntualizó Maltana.