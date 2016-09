“Estamos trabajando bien”, subrayó Omar Olivera, sobre las reuniones de Copecos con proteccionistas

“

El director de Bromatología, Omar Olivera, efectuó un positivo balance del trabajo que lleva adelante junto a proteccionistas, en el marco de las reuniones de Copecos, tras reflotarlo en junio pasado. “Estamos trabajando bien”, expresó en diálogo con El Eco de Tandil.

Admitió que han podido resolver “las diferencias” y aunar criterios para encontrar en conjunto soluciones a la problemática del perro callejero. Confirmó que avanzan, entre otros temas, en la mudanza del predio de Zoonosis, buscando que allí puedan los animales estar mejor durante su estadía.

“Las partes nos hemos acercado, no tenemos cuestionamientos de ninguna índole y creo que hay intención de ambos lados de trabajar bien. Siempre lo he dicho, que tener -como teníamos- esos encontronazos, no favorecía a nadie”, manifestó.

Consideró así que han encarado “como pocas veces” con otra visión el tema. “Muy posiblemente todos hemos aflojado un poquito y nos hemos entendido más en cuanto a lo que queremos. Ellos como proteccionistas y nosotros como sanitaristas que, en nuestro caso, tal vez tenemos que cumplir funciones muy distintas a las de ellos, pero creo que entre todos se puede trabajar”, destacó Olivera.

Afirmó que están manteniendo reuniones continuas, en las que intercambian las distintas opiniones. Además, contó que representantes de las asociaciones que hoy participan han visitado ya el predio de Zoonosis.

“Fueron con una colega que es etóloga, que estudia el comportamiento animal. Allí tenemos actualmente cinco pitbull, uno de ellos con un carácter tremendo. Y van a ver si los pueden ir sociabilizando con ella y, obviamente, eso tiene un costo, por lo que estamos viendo si lo podremos encarar, ya que si no esos animales van a tener que vivir en un canil toda su vida”, explicó.

Contó que “siempre hay alguien que va a buscar animales, que son entregados con tenencia responsable. Estamos trabajando en eso y en la sociabilización de algunos de esos perros. Hay 17, relativamente pocos en relación a los que hemos llegado a tener”.

Los ejes

de trabajo

El director de Bromatología aseguró que además se está trabajando en “el traslado del predio de Zoonosis. En su momento, me habían dado dos o tres para ver, y dos de ellos no reunían las condiciones. El que me pareció mejor lo expuse en comisión y les gustó, así que estábamos haciendo análisis de agua porque está situado cerca del relleno sanitario. Ya lo tenemos hecho, al menos una parte, que es lo que tiene que ver con el fisicoquímico y la parte bacteriológica. Luego, tendremos que hacer un fisicoquímico un poco más complicado, que no lo podemos desarrollar aquí en nuestro laboratorio, así que lo mandaremos a algún otro lado”.

Resaltó que esto es importante porque si bien las personas que trabajen en el lugar no van a consumir el agua, los animales sí.

Mayor confort

para los perros

Asimismo, indicó que desde la comisión de Copecos se presentó un proyecto sobre qué es lo que quieren construir allí. “La idea es no hacer algo faraónico, pero sí que sea útil y que le dé mayor confort a los animales. El objetivo es mejorar lo que ya se tiene, que tiene sus años y, por lo tanto, se hizo con otra visión. Hoy hay una forma de hacerlo en la que estén los animales más protegidos, tengan un lugar soleado y demás. Esa es la idea, armar un proyecto porque lamentablemente siempre vamos a tener que tener un predio”, planteó.

Olivera argumentó que “tenemos estos casos, como el de los pitbull o de otros perros muy agresivos, que tampoco los entregamos porque es un riesgo. Me parece muy buena la idea de que los animales se sociabilicen, pero con un profesional que sabe lo que está haciendo”.

Una nueva etapa

de Copecos

Por otro lado, confirmó que “hay un fondo afectado para Copecos y con ese dinero nosotros adquirimos muchas cosas, como los gastos para realizar las castraciones o alimentos para los perros”.

Por último, el funcionario local reiteró que están trabajando “muy bien” y no tiene nada que objetar. “Estoy muy conforme”, expresó, y valoró el aporte no solo de las agrupaciones proteccionistas, sino también del concejal de la UCR Adolfo Loreal, quien ocupó un rol muy importante en esta nueva etapa.

“Su carácter y conocimiento de la mente humana nos ha encausado tal vez un poco y hemos podido llegar a un arreglo. También participa como coordinador Santiago Romay, se formó la comisión de Copecos, que hacía como tres años que solamente había quedado el presidente, quien junto conmigo firmaba la solicitud de pedidos de las compras que hacíamos pero no había una coparticipación. Hoy se tiran sobre la mesa temas y se discuten”, finalizó.