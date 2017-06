“Es desesperante la situación”, asegura la familia de la joven desaparecida

“Es raro que falte al colegio, va siempre. No hay testigos: pasaron muchas horas y no tenemos novedades. No tiene novio, ni es de salir, es más del hogar. Chequeamos las redes sociales, las últimas conversaciones, se está haciendo todo lo posible. Es desesperante”, se lamentó la tía de Giselle Tapia Molina en diálogo con la señal televisiva TN.

El viernes por la noche, familiares de Gisella Tapia Molina, de 16 años de edad, denunciaron la desaparición de su hija, quien salió de su casa ubicada en el barrio de Villa Gaucho, en horas de la mañana para ir a la escuela, pero nunca llegó al establecimiento.

Desde la comisaría Cuarta se envió la información a los medios para poder encontrar a la joven domiciliada en calle Marzoratti 1650, cuyo DNI es 43.274.232, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción 12 del Departamento Judicial de Azul con asiento en Tandil, a cargo del doctor Damián Borean.

La tía señaló que tienen familia en Mar del Plata, pero que ellos tampoco saben nada. “Es la primera vez que pasa algo así. Tenía poca plata”, dijo.

Gisella mide 1,68 metro de estatura, tiene cabellos cortos a la nuca color castaño oscuro con mechas claras, ojos verdes, tez blanca, no posee tatuajes ni defectos físicos de ninguna índole, ni tampoco padece ninguna enfermedad.

Consultada la familia, sostuvo que no hay motivos para que haya tomado la decisión de fugarse de su casa, por lo que la desaparición resulta altamente preocupante.

Se solicita a los vecinos que, en caso de tener información sobre su paradero, dar aviso al 101 o llamar al (0249) 443-2999 o 443-2968.