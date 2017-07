Entrega de viviendas y reclamos de infraestructura en la Cooperativa Falucho

En representación de los integrantes de la organización, se mostró conforme con el logro alcanzado, así como también anticipó que mantendrán la política de entregar viviendas de a poco. Por el momento restan cien casas por construir, aunque hizo la salvedad de que sólo será posible construir setenta, cuyas obras comenzaría en septiembre ya que para fines de agosto se firmarían los convenios necesarios.

En cuanto al retraso de la instalación de la red de gas en el barrio Falucho 53, explicó que está relacionado con cuestiones de carácter burocrático que se desprenden directamente de Camuzzi Gas Pampeana. Ello no se limita sólo a Tandil, sino que también ocurre en otras localidades, a causa de la ausencia de suministro para los hogares nuevos.

Respecto a la creación del cordón cuneta y el mal estado de las calles de tierra, hace cuatro meses se asumió la responsabilidad de concretar las obras de infraestructura necesarias para completar el barrio. El presidente de la Cooperativa atribuyó el retraso a la demora en el pago de algunos certificados provenientes de otro barrio en el cual están trabajando. A causa de ello, el dinero disponible para responder a las demandas de los vecinos se utilizó para mantener las fuentes de trabajo en la obra que están llevando adelante. “Para mí son muchísimo más importantes las fuentes de trabajo que el cordón cuneta o el granzado de una calle”, expresó Buquete. A pesar de reconocer los inconvenientes que genera en las personas salir a la calle y encontrar agua que dificulta el tránsito, enfatizó: “Entre el barro de esa persona y la fuente de trabajo, valorizo la fuente de trabajo”. Sin embargo, aclaró que el circuito de pago del Instituto de la Vivienda ya está restablecido, por lo que se obtuvieron nuevamente los fondos para llevar a cabo las obras.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para hacer su descargo frente a las demandas constantes de los vecinos que componen el barrio: “Lo que muchas veces nos da un poquitito de bronca o malestar, es que esto es una cooperativa, nosotros no somos una sociedad capital. Cuando nosotros prorrateamos las obras, lo hacemos por la totalidad de los lotes. Y acá hay un porcentaje importante de gente que no pagó absolutamente nada. Y en esa instancia se prioriza, el agua, la cloaca, la energía eléctrica y el alumbrado. Y eso está al cien por ciento. Sin eso no hubiéramos podido tener el resto.”