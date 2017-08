Enoc Girado y el proyecto Todos Leemos de la Sala de Lectura fueron reconocidos por el Concejo Deliberante

EL Concejo deliberante de Tandil, de la mano de su presidente Juan Pablo Frolik, entregó dos distinciones a la cultura tandilense. La primera fue para el pequeño Enoc Girado por su participación y debut en la obra teatral El Botella cuyas funciones se llevan a cabo en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, al proyecto “Todos Leemos. Espacio de lectura en la sala de espera del Hospital de Niños DDBV”, el cual fue premiado como finalista del Premio Viva Lectura en la categoría Sociedad.

Estos reconocimientos se dieron en el marco de la sesión del Concejo que se llevó a cabo ayer por la mañana en el mencionado recinto. Así fue que destacaron el crecimiento artístico del tandilense Enoc Girado, el pequeño tanguero de sólo 8 años, quien impresionó a todos con su voz.

En la resolución redactada por los ediles radicales, manifestaron que tras distintas presentaciones en Argentina y el exterior, el pequeño actualmente es protagonista en la obra de teatro “El Botella”, siendo su debut como actor. De esta forma y con su simpatía característica, Enoc subió al estrado para agradecer el premio y mostrar su felicidad ante tal magnitud,

Una vez fuera del recinto, el pequeño junto a su mamá Araceli dialogaron con El Eco de Tandil y agradecieron este importante reconocimiento “ya que Tandil es mi ciudad y para mí no hay otra mejor en el país”.

En lo que respecta a la obra “El Botella” que se presenta todos los fines de semana en el teatro 25 de Mayo, Enoc destacó que es la primera vez que canta, actúa y baila al mismo tiempo para una comedia musical “pero me encanta”. Así es que tiene más que claro quiénes serán sus referentes cuando sea grande: “Me gustaría ser como Ricardo Darín, Guillermo Francella o Adrián Suar porque me gusta cómo actúan”.

Por último, el cantor indicó “no me canso nunca, tengo mucha energía. Yo siempre voy con mi mamá y ella organiza todo. Por eso les quiero decir a todos los niños que si tienen un sueño no se den por vencido porque yo pude. Además un niño necesita la ayuda de sus papás porque sin ello no son nada”.

Cambio de vida

Por su parte, la mamá de Enoc reconoció que les cambió la vida a todos en muy poco tiempo ya que todo esto comenzó el 11 de abril del año pasado y desde ese momento no pararon. “Tratamos de organizar todo para que no pierda su tiempo de juego; más allá que con lo que hace se siente un pez en el agua y lo disfruta mucho. Nosotros no lo podemos creer. Como nosotros somos los padres, pensamos que lo veíamos talentoso porque es nuestro hijo; pero ya cuando lo pueden ver otras personas, te das cuenta que es real y dijimos es bueno de verdad”, explicó.

Por otro lado agregó que es difícil decidir entre tantas propuestas para acertar en cuál es la más conveniente para él por lo que “necesitamos mucho la ayuda de Dios para tomar decisiones porque en el momento muchas veces son propuestas muy tentadoras. Queremos que él vaya despacio, no vamos detrás del éxito sino que él se pueda formar y estudiar”.

En relación a esta propuesta de El Botella, Araceli admitió que como familia les costó mucho aceptarla porque desde el 23 de febrero que no están ningún sábado ni domingo en Tandil; lo que implica que su esposo está acá con su otro hijo y ella en Buenos Aires con Enoc. “Al principio fue muy difícil pero valió la pena porque Enoc durante este año aprendió muchísimas cosas que de otra forma hubiera sido imposible”, manifestó.



Segundo reconocimiento

Por otro lado, el Concejo Deliberante reconoció al proyecto “Todos Leemos. Espacio de Lectura en la sala de espera del Hospital de Niños DDBV” por su premiación como finalista del Premio Viva Lectura en la categoría Sociedad.

La resolución destacó la solidez de la propuesta, su creatividad, el impacto alcanzado entre los destinatarios y su posibilidad ya que este premio fue instaurado con el objeto de estimular, fomentar y rendir homenaje a las experiencias más destacadas en materia de promoción de la lectura.

Se trata de una iniciativa emprendida por el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). El mismo se dio en el marco de la 43ra. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Presidieron el acto representantes del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, de la Organización de Estados Iberoamericanos, Conabip, Fundación Santillana y miembros del jurado;

En diálogo con este Diario, las coordinadoras del proyecto Valeria Rabal, Rosana Goyeneche y Belén Collado manifestaron una alegría enorme y un impulso recibir este reconocimiento. “Es un proyecto que se viene desarrollando desde el 2009 desde el silencio y de manera muy sostenida en el tiempo. Además es un reconocimiento que se hace en el día a día a través de los mediadores de lectura voluntario quienes van una hora para compartir lecturas con los nenes”, agregaron.

Por su parte, el concejal radical Adolfo Loreal tomó la palabra para destacar este proyecto en su trabajo admirable y manifestó que “son de esos trabajos que en la comunidad son chiquitos, silenciosos, discretos, poco exhibicionistas pero que a diario son sostenidos por el amor de un grupo de gente que es darle calidad de vida y bienestar a un niño en estado de sufrimiento”.

Por último, el edil del PRO Pablo Díaz Cisneros adhirió a las palabras de su colega y agregó que la lectura es uno de los métodos que más acercan al aprendizaje y cultura. “Con este proyecto logran un vínculo entre aquellos que están en situación de paso o de internación con estas personas que se acercan, les leen y les dedican tiempo. Es una tarea digna de destacar y, en nombre de todos nuestros colegas, les estamos muy agradecidos por este tiempo de entrega que hacen de forma totalmente desinteresada”, concluyó.