Enfermeros esperarán hasta el martes por una propuesta del Ejecutivo

Durante la mañana del jueves los enfermeros de Atención Primaria del Hospital Municipal mantuvieron una asamblea para definir qué medidas se tomarán en el marco del conflicto que se desató ante el pedido de una bonificación para los trabajadores del sector.

Roberto Martínez Lastra, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, señaló que los enfermeros decidieron esperar hasta el martes para recibir una propuesta satisfactoria del Ejecutivo y llegar a un acuerdo, con el fin de no perjudicar a la población durante su reclamo. En el caso contrario, anticipó que se establecerán medidas que agreguen peso a la demanda.

Por su parte, Carlos Lumovich, delegado de Atención Primaria, comentó: “Es la primera vez que se han visto todos unidos”, afirmación con la que anticipó las consecuencias que puede llegar a traer la ausencia de una solución inmediata, ya que aseguró que el reclamo se va a mantener hasta las últimas consecuencias. “El Ejecutivo desconoce muchas cosas, y no se dan cuenta de que el bloque de enfermería está todo unido”, lo que implicaría la participación de 25 personas, que son parte de un total de 222 incluyendo los espacios de atención sanitaria de Vela Gardey y el Hospital de Niños.

Por otro lado, Martínez Lastra señaló que los enfermeros no han implementado medidas de fuerza con la intención de no afectar a los pacientes hasta solucionar el problema. De todos modos, anticipó que, en caso de no obtener una respuesta satisfactoria el martes 26, el estado de alerta y movilización que se implementaría no afectaría a la población.