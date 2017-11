En el barrio San Juan se sienten completamente abandonados por el Municipio y exigen respuestas

Vecinos del barrio San Juan alzaron sus voces para reclamar que se sienten totalmente abandonados por el Municipio, que nunca hay presupuesto para ellos y que no reciben mantenimiento de los espacios comunitarios, como la sociedad de fomento, el centro de salud, la cancha y la plaza principal.

El presidente de la sociedad de fomento, Jorge Daniel Braqui, aseguró que “estamos abandonados por Desarrollo Social y por el Intendente, el que nos abandonó siempre es (exsecretario de Obras Públicas y actual jefe de Gabinete) Mario Civalleri, mientras él tomaba café en la peatonal no le importaban nuestra necesidades, siempre estuvimos olvidados, nunca alcanzaba el presupuesto para nosotros”.

“Desde 2016 que firmamos el contrato con el Intendente que Desarrollo Social no ha venido a hacer nada, ninguna tarea de mantenimiento. Acá tiene que ponerse las pilas el Intendente, porque hay un contrato con la sociedad de fomento”, manifestó.

Y agregó que “la directora de Desarrollo Social (Alejandra Marcieri) nunca vino y (subsecretario de Desarrollo Social) Pablo Civalleri nos mintió. Es un chico que tiene que caminar mucho la calle, porque no sabe lo que es hablar de valores ni de trabajo”.

Sin mantenimiento

En primer lugar, Braqui cuestionó que desde Desarrollo Social no hagan el mantenimiento de los espacios verdes, al igual que de las instalaciones de la sociedad de fomento y centro de salud.

Explicó que a partir del acuerdo, en la sociedad de fomento se desarrollan programas del Municipio, se entregan las ayudas provenientes de Desarrollo Social en cuanto a alquiler, luz, vale para los pozos, mercadería y problemas de violencia de género, además de que se dictan talleres, por lo cual constantemente hay gente.

“Mientras estuvieron Guillermina Cadona y Oscar Teruggi en Desarrollo Social, el barrio San Juan trabajaba una barbaridad, no nos dejaban faltar nada, a nivel mantenimiento lo hacían todo. Ahora se va cayendo. El calefactor desde que entraron ellos no funciona, porque no le dan el mantenimiento que corresponde, tenemos baños clausurados, porque no vienen a arreglarlos”, lamentó.



Robos

Y explicó que además fueron víctimas de tres robos en los que los dejaron “sin nada”.

“Es la tercera vez que nos roban. La primera vez reventaron la puerta se llevaron el televisor, la segunda vez fue la puerta de la cocina y la tercera, por la ventana, entraron. Nos robaron todo, no nos dejaron nada”, indicó.

Y puntualizó que les sustrajeron el televisor, les rompieron los muebles donde guardan la mercadería, se robaron la desmalezadora, la vajilla completa, la computadora, sillas, el caloventor, el equipo de música y mercadería.

Cuestionó además que Parques y Paseos cortaba el pasto en invierno cuando prácticamente no era necesario y ahora hace más de 2 meses que no lo cortan. Por ese motivo, el pasto de la plaza, la canchita, la sociedad de fomento y el centro de Salud está muy largo y los vecinos no pueden disfrutar de esos espacios.

Además, tienen graves problemas sociales con la juventud que “se juntan todos los chicos en la plaza o atrás del centro de salud y hacen desastres. Los chicos toman alcohol, combinan con otras cosas y pierden los sentidos, menores y mayores, varones y mujeres. La edad de los chicos es cada vez menor, ahora están a los 7 años con los cigarrillos en la mano, los padres deberían controlar más a sus hijos”.

Más roturas

En tanto, señaló que tuvieron que poner vidrios de policarbonato porque se los rompían con piedras o navajas.

“Tenemos todos los mosquiteros rotos, que después vienen con el tema del dengue. Además, acá se elabora, así que no puede entrar nada, ninguna lauchita o roedor porque se hace pan. Está Santa Rita con la nutricionista que todos los mediodías se preparan el almuerzo todas las personas que tienen problemas y se hacen atender con nutricionista, lo cocinan acá y se lo llevan a la casa. Estamos trabajando en conjunto centro de salud y sociedad de fomento”, afirmó.

Cuestionó también que si bien hicieron las denuncias de todos los robos, el seguro municipal nunca se hizo cargo de reponer los objetos que les faltaron.

“El seguro municipal es un desastre y Desarrollo Social es otro desastre porque no se preocupa de nada. Pablo Civalleri, que tuvo una sola reunión conmigo, me prometió un televisor viejo que tenía en la casa hasta que el seguro me pagara, pero no lo trajo. No tenemos sillas para cuando hacemos eventos, no tenemos nada”, fustigó.

Las cloacas

Otro grave problema es el de las cloacas, largamente esperadas por los vecinos. Recordó que cuando se inauguró la Escuela 14 del barrio Arco Iris le entregaron dos cartas al exgobernador Daniel Scioli pidiéndole una ayuda para la extensión del servicio.

“La segunda vez que vino, cuando se inauguró el Hospital de Día Tita Brivio, nos entregó todos los caños para el barrio San Juan. Después de eso volvimos a tener comunicación con la señora de Scioli, se le entregó otra carta porque cuando fui a hablar con Civalleri no daba el presupuesto, pero estaban haciendo obras en todos lados”, recordó.

Y agregó que “después Scioli trajo dinero a la Municipalidad para esa obra, no sabemos dónde fue a parar, pero nosotros ya deberíamos tener las cloacas puestas”.

Recientemente “nos prometió que vamos a tener las cloacas después de El Tropezón, Maggiori y La Movediza, pero no nos dio ni fecha ni año”.

“Hay lugares donde no hay nada de casas y todos los lotes tienen cloacas, pero es toda gente de plata. A nosotros, que lo estamos necesitando, no las ponen. Los vecinos están cansados”, manifestó.

Y contó que “el problema es que no tenemos medios. Ahora gente de la peña El Palenque, que les dimos el lugar para dormir, nos van a ayudar con artículos de limpieza y van a ver si pueden juntar para arreglar el calefactor y los baños, porque yo tengo un problema en la columna y no lo puedo hacer. Queremos que Desarrollo Social reponga lo que nos robaron. Escribimos a lapicera porque no tenemos computadora y vamos a pie al centro porque no tenemos para el colectivo”.

También cuestionó que hace 12 años que vienen pidiendo cordón cuneta para Entre Ríos desde Mosconi hasta La Pampa, pero “nunca da el presupuesto para acá. Se queda el agua estancada porque lavan camiones porque hay una carnicería, los vecinos hicieron una denuncia a Bromatología”.