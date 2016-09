En busca de irregularidades, comenzó un operativo de control en agencias de remises

Como parte de un lineamiento de trabajo, las direcciones de Inspección General y de Control Urbano Vehicular, en conjunto con la delegación del Ministerio de Trabajo de Nación, iniciaron este miércoles un operativo de control que abarcará a las agencias de remises de la ciudad para detectar las irregularidades en los aspectos en los que se aboca cada una de las áreas intervinientes.

En ese proceso, que continuará hasta tanto se complete la totalidad de las empresas, buscan determinar que el local cumpla con la habilitación correspondiente y con las medidas de seguridad e higiene (matafuegos, salida de emergencias, etc.), que los empleados estén debidamente registrados y que las unidades cumplan con los requisitos que se les exigen para su funcionamiento.

Las primeras acciones se concretaron en las dos empresas más importantes del rubro en la ciudad. Ayer, en tanto, personal de las dependencias montaron un operativo en 9 de Julio al 300 donde supervisaron las unidades que acudieron a la central.

Un control

“intensivo”



En diálogo con El Eco Multimedios el titular de Control Urbano Vehicular, Walter Villarruel, precisó aspectos del procedimiento mediante el cual pretenden, en forma conjunta, lograr un servicio “más eficiente” y que “el ciudadano de Tandil que paga por un transporte esté seguro y en condiciones y que cada vez que va a tomar un vehículo lo haga en lugares y unidades habilitadas”.

En primer término indicó que el miércoles comenzaron con un control “intensivo en los remises, particularmente en las agencias”, en el marco de una actividad en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Nación, con la Dirección de Inspección General y con la de Control Urbano Vehicular.

En cuanto al accionar de los agentes bajo su órbita puntualizó que “controlamos todo lo que tiene que ver con los choferes, el alta, la baja, que los vehículos tengan la documentación al día, con licencia que los habilite, si el chofer está declarado o no”.

“Si bien lo veníamos haciendo en forma particular cuando encontramos algún auto en algún operativo de rutina, ahora lo estamos haciendo específicamente para tener una noción exacta del transporte privado de pasajeros”, resaltó Villarruel.

Los primeros

resultados

En cuanto a los procedimientos el director puntualizó que el miércoles las áreas intervinientes hallaron irregularidades y en el caso particular de Control Urbano detalló que “desafectamos autos, notificamos y después empezamos a ver que hasta que no se regularice la situación no vamos a permitir a la agencia que tenga problemas continuar con los trámites habituales de baja o alta de choferes o vehículos”.

Ayer, en tanto, en otra de las agencias de un total de 128 autos “pudimos controlar una cantidad risueña porque lo hicimos en no más de 25” y para explicar la situación marcó que “no pasan los choferes, solamente los titulares”.

Y aseguró que esta circunstancia “nos da la pauta para tener una certeza del movimiento”, y completó que “una vez que hayamos controlado todas las agencias de Tandil vamos a empezar a hacer un reempadronamiento, con lo cual el agenciero va a tener que presentarse en la Dirección e inscribir nuevamente a todos los vehículos habilitados pero que no podemos encontrar”.

Habilitaciones

Por otro lado el director de Inspección General, Alejandro Ruffa, brindó precisiones de las tareas realizadas y señaló que las dos agencias más importantes de la ciudad se encuentran en proceso de renovación de la habilitación, con lo cual “los intimamos para que realicen junto a sus contadores las gestiones para terminar nuevamente el proceso”.

Dijo que forma parte de un trámite que “automáticamente” deben iniciar una vez que caduca la habilitación cuyo plazo, por lo general, se encuentra sujeta a los contratos de alquiler.

En cuanto al lineamiento sostuvo que cumplirán tareas “por rubros” en el marco de un trabajo de rutina planteado.