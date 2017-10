El viernes espera el Ejecutivo destrabar el conflicto con los enfermeros

Durante el miércoles, el Ministerio del Interior actuó de oficio y llamó a una audiencia de conciliación obligatoria para intentar arribar a un acuerdo, en carácter de mediador entre las dos partes. Teruggi resaltó la gravedad de la situación a causa de la particularidad del sector y las complicaciones que trae a los vecinos el hecho de no ser atendidos en la forma que están dados los turnos.

Prevista en primera instancia para el lunes, fue trasladada al viernes al mediodía con el fin de buscar una pronta resolución al conflicto. Teruggi adelantó que durante el encuentro en la sede del Ministerio se presentará la documentación que avala el trabajo realizado sobre el manual de funciones, en el cual se detallan las características de todos los puestos. “Nosotros necesitamos el consentimiento y el aval de los propios enfermeros para poder avanzar y cerrar esta etapa que es el agrupamiento de enfermería”, anticipó con miras de buscar un consenso acerca de las disposiciones detalladas en el documento. En este sentido, espera que mañana se llegue a un acuerdo y que la resolución se genere a partir del diálogo y no de medidas de fuerza.

Por su parte, Gastón Morando, presidente del Sistema Integrado de Salud Pública consideró: “De parte de los enfermeros no hay tal vountad de diálogo” y remarcó la gravedad de la postura de los manifestantes al hacer mención de las quince cirugías que había programadas y que debieron ser suspendidas. Su opinón se vio acentuada al mencionar el paro de 24 horas previsto para el viernes, el cual, según él, no reviste ninguna disposición al diálogo.

Señaló que fueron presentadas cuatro propuestas, las cuales no llenaron las expectativas de los enfermeros pero que considera que son adecuadas: “Esto no es un capricho, esto tiene que ver con un rumbo que venimos trabajando”. En este sentido consideró que el manual de funciones permitirá cerrar un agrupamiento de casi 230 agentes municipales y llegar a un acuerdo. Además, consideró que para avanzar en esa dirección habría que ponderar no sólo el reclamo de los enfermeros, canalizado a través del sindicato, sino también el hecho de que se está terminando un ejercicio presupuestario, que se viene trabajando en el manual de funciones, reconocido como un objetivo estratégico del gobierno municipal.

“Nosotros somos responsables de aceptar todos los derechos que tiene cada trabajador de poder manifestarse y hacer las medidas de fuerza que considere necesarias. Lo que sí también nosotros vamos a exigir las obligaciones”, advirtió Teruggi. De todos modos, anticipó que los participantes del paro por 24 horas se verán afectados con los descuentos correspondientes mediante un decreto que estaría pronto a firmarse, al igual que se aplica en las diferentes medidas de fuerza llevadas adelante.

Finalmente, el secretario de Gobierno Municipal se mostró accesible: “Nunca hemos descartado el reclamo, nos parece valedero”, lo que sí calificó como inadmisible la obligación de atribuir una recomposición salarial del 35% para los trabajadores de todos los sectores o nada, mientras que defienden la discriminación de bonificaciones según las tareas desempeñadas.

Se anticipó que a pesar del paro establecido, los enfermeros se presentarían a la audiencia, por lo que se evalúan las posibilidades de pronto frenar el conflicto.