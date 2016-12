“El tren a Tandil puede volver de la mano de las intendencias”, dijo ex administrador de Ferrobaires

Antonio Maltana, ex administrador de Ferrobaires, dialogó con El Eco Multimedios y se refirió a una posible solución para la vuelta del tren a la ciudad.

Según Maltana “cualquiera sea la decisión del gobierno nacional y provincial, creo que a través de los municipios y de la legislacion vigente, el tren a Tandil se puede volver a instalar de las manos de las intendencias”.

“Nosotros estamos dispuestos a colaborar con el intendente. Tuvimos un contacto telefónico y nada más. Pedí entrevista para contarle la propuesta en el marco de la legislación vigente, me dijeron que estaba con una agenda completa, quedé en espera y no tuve más noticias“, relató el ex administrador de Ferrobaires.

“Creo que hay herramientas hoy que hacen que las intendencias puedan recuperar el tren y todos los servicios que antes tenían”, puntualizó Maltana y añadió: “Si los intendentes no manifiestan una propuesta, las prioridades del gobierno provincial se pondrán en otras cosas“