“El tandilense esquiva los semáforos en vez de buscar la seguridad”

Primeramente mencionó que, más allá de las medidas que se adoptan para prevenir accidentes de tránsito, se aprecia una violencia importante en el tránsito, relacionado con quienes utilizan la vía pública, ya sean peatones o vehículos automotores. La ausencia de respeto hacia las normas establecidas para la circulación es uno de los factores más influyentes. En este sentido señaló la importancia de la instalación del divisor central de la avenida Avellaneda para evitar el giro a la izquierda de los automovilistas que desean acceder a un garaje ubicado a mitad de cuadra, giros en U y el sobrepaso indebido sobre los carriles contrarios, “que se ven muchísimo”, recalcó.

Asimismo, enfatizó los logros adquiridos con la sincronización de los semáforos, con la cual se logró volcar el tránsito de las calles hacia las avenidas. De todos modos, lamentó que ello haya ocurrido con un desorden importante, pero aseguró que se trata de corregir con la instalación de los mencionados reductores centrales, los cuales se colocan a partir de las repavimentaciones, “no es para hacerlo de inmediato en todas las avenidas”, advirtió.

Anticipó que se encuentra elaborado un plan de semaforización para distintas zonas, a partir del análisis que realiza el área sobre la situación de diferentes vías. Sin embargo, señaló que está comprobado que cuando se instala un semáforo, inmediatamente la reacción es intentar evitar el semáforo: “El tandilense esquiva las esquinas con semáforo en vez de buscar la seguridad para el cruce”, es por ello que se pretende que la colocación sea manera concienzuda, para que el problema no se traslade a otro lado. “Los evita básicamente por una percepción del tiempo que no existe, porque las esquinas sin semáforo son complicadas para cruzar, los avances son muy lentos y además son muy peligrosos”, explicó. Es por ello que considera necesario que toda la instalación semafórica que se haga sobre avenidas siga la misma coordinación, de lo contrario el tránsito se vuelca a las calles paralelas, lo que se ha intentado mitigar con las ondas verdes.

Particularmente, sobre el grave accidente ocurrido en la avenida Avellaneda, señaló que existe un plan de semaforización, pero está condicionado por la rigidez presupuestaria actual de la oficina. Pero anticipó que posiblemente esté incluido en el presupuesto de 2018 para luego implementarse a medida que se obtengan los recursos.

Finalmente hizo referencia a la importancia que reside sobre cada uno de los habitantes que transitan a diario por la calle: “Todos tenemos que tomar conciencia de que la vía pública es un espacio naturalmente inseguro. La conducta nuestra modifica la de los demás, pero además se ve influenciada por la de los otros. Por eso la precaución es indispensable”. Al mismo tiempo, atribuyó cierta irresponsabilidad a los peatones, a quienes no cruzan por la esquina, no esperan a tener los semáforos peatonales en verde o, en las esquinas que no tienen peatonales, no esperan a que se ponga verde el semáforo de la dirección en la cual se dirigirá.