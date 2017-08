El sector turístico espera un fin de semana largo muy positivo

Aseguró que será una buena fecha y que “el fin de semana largo salva el mes”, en contraposición a las semanas que no incluyen feriados o actividades deportivas que generalmente causan mucho movimiento turístico. Explicó que el público que viaja durante estas oportunidades no es el mismo que lo hace durante el período de vacaciones y que aprovechan la escapada porque saben que no habrá otra hasta octubre. Además, el hecho de que estas fechas acaparen el interés de una gran cantidad de gente hace que las reservas no sean tantas durante el resto de las semanas. Sin embargo, no descarta la posibilidad de que esta situación se revierta, ya que las vacaciones de invierno comenzaron con un panorama no tan positivo como el actual, pero que luego evolucionó y resultó completamente favorable.

Uno de los factores determinantes en la decisión de los huéspedes es el estado del tiempo, consideró, por lo que un pronóstico sin lluvias incentiva la llegada de nuevos visitantes. En este sentido, mencionó que la ocupación está completa en su complejo, al igual que en la mayoría de los establecimientos colegas, ya que las consultas comenzaron con mucho tiempo de anticipación, así como también las reservas.

Con la visita de familias y parejas durante tres noches, algunos escogen llegar el viernes y retirarse el domingo por la noche, mientras otros lo hacen el sábado y se quedan hasta la última hora del lunes. “Que el fin de largo sea bueno no significa que después no haya malos momentos”, advirtió. De todos modos, los tres días de descanso que propone la semana laboral ayuda a los alojamiento turísticos a sostener el resto de los fines de semanas con menos afluencia de pasajeros.