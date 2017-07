El responsable de Río Paraná aseguró que bajó la compra de pasajes de micro

El titular de la empresa Río Paraná, Mario Morel, aseguró que se ve una merma en la venta de pasajes de larga distancia e indicó que “nosotros conversamos con los colegas y ellos tienen alguna ventaja, porque el que tiene solamente una ruta exclusiva en la misma orientación tiene la posibilidad de bajar frecuencias, nosotros tenemos distintas localidades por distintas rutas con lo cual se nos complica para bajar frecuencias”.

Si bien en temporada baja siempre baja la demanda, sostuvo que este año la disminución fue muy significativa.

“Esperamos que todo vuelva a su cauce normal. Muchas empresas de larga distancia cubren ciudades densamente pobladas y a otras lamentablemente les tocan lugares donde la población es escasa, eso también habla a las claras que de acuerdo al recorrido que la empresa utilice es el resultado”, argumentó.

Ya agregó que “nosotros tenemos prácticamente servicios chaucheros o lecheros, como se le llama vulgarmente, donde paramos a todo usuario que esté en la ruta. Eso es muy importante porque es un servicio social, a muchos no les interesa, pero nosotros lo hacemos”.

Sin subsidios

En ese contexto, deseó que “esto se acomode y podamos hacer frente a los compromisos, gastos, costos, sueldos, gasoil, poder renovar nuestras unidades. Esto es lo que más nos preocupa de toda esta baja porque el costo fijo es inalterable y la recaudación va para menos”.

“Es un tema que sabemos que se debe estudiar para darle una solución a las empresas, principalmente provinciales. Nosotros no podemos hablar mucho de subsidios porque prácticamente no hemos tenido, salvo hace como 10 años, que teníamos subsidio de gasoil, después nos quedamos sin nada. Ahora no tenemos ningún tipo de subsidio las empresas provinciales, principalmente las de la zona nuestra. Existe el subsidio, pero no podemos obtenerlo”, lamentó.

En cuanto a la llegada de los vuelos low cost, consideró que “las empresas de muy larga distancia se van a ver perjudicadas porque si los costos son similares, el usuario va a preferir el aéreo. En el caso nuestro que unimos pueblos, no nos va a afectar salvo la línea que va a Tucumán, o el de Bahía Blanca a La Plata”.

“Nuestro temor no está en eso sino en que los usuarios puedan viajar, porque si viajan va a haber usuarios para tierra, aire. El tema es que rezamos para que la gente pueda viajar porque si hay pasajeros, va a haber para todos”, concluyó.