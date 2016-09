El papá de una nena que padece leucemia se conmovió por la solidaridad de Tandil

Cielo Jazmín Angel es una pequeña de 6 años que sufre leucemia y tuvo que viajar a Mar del Plata con su familia para poder llevar adelante el tratamiento. Su papá, Daniel, agradeció a la comunidad el apoyo que le viene brindando en este difícil momento que están atravesando.

En diálogo con El Eco Multimedios, Daniel Angel contó que hace dos años y meses que a su hija le diagnosticaron leucemia y en ese momento, pudieron solventar el tratamiento vendiendo un colectivo con el que traían la mercadería a la verdulería de la que son dueños, que se encuentra en Fugl y Bolívar.

“Después de dos años, cuando terminó con todo el tratamiento, terminó con las pastillas, con la quimioterapia, era una opción de la que estábamos en conocimiento que podía tener una recaída”, explicó.

Como se le presentó una desviación en un ojo, la llevaron al Hospital “Doctor Debilio Blanco Villegas”, donde les dijeron que era muy posible que fuera una recaída.

Posteriormente, se dirigieron al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata donde le realizaron estudios y “salió que le había vuelto la leucemia pero solamente en el sistema nervioso, en la médula por suerte no”.

“Ahora tenemos que estar allá, aproximadamente por 6 meses no podemos venir a Tandil porque por cualquier fiebre que tenga, tenemos que estar cerca de los médicos”, señaló.

Agradecido

Y destacó que cuando volvió de Mar del Plata “me llamó mi cuñada que trabaja con nosotros, que había venido un montón de gente a colaborar”.

“Empezaron a hacer un grupo de whatss app de la escuela, que la directora fue la que más nos ayudó. Quiero agradecer a la gente de Todos por Jano, el doctor Etcheto que es el que nos presta el departamento en Mar del Plata y Andrea Barsola que es la directora del colegio donde va Cielito, que fue la que movilizó todo en el Facebook, en grupos de whatss app”, remarcó.

Además, agradeció a “las mamás de todos los compañeritos, a los clientes que son innumerables los que colaboraron y a la dueña de la estación de servicio Don Rodolfo”.

Asimismo, contó que gran cantidad de gente fue a comprar a su verdulería, a modo de colaboración por lo cual se mostró muy agradecido.

En ese marco, explicó que las ventas en los últimos días parecían “que eran las fiestas por todo lo que se vendió, aparte un montón de gente solidaria que vino a comprar me preguntó por la nena para orar, muchas cosas que también te fortalecen”.

La salud

de Cielo

En cuanto al estado de salud de Cielo, expuso que “terminó con una quimioterapia de 36 horas y salió bien, así que si Dios quiere el lunes (por hoy) le dan el alta para estar unos días de descanso y después tiene que retomar las quimioterapias”.

“La necesidad que más teníamos era un departamento que ya lo conseguimos porque ella no puede estar con gente, tiene que estar aislada”, afirmó.

Y aseguró que no necesitan colaboración, pero sí oraciones. “Yo le pediría a la gente que rece por ella”, expresó.

A su vez, subrayó que “hay que ser fuerte por ella, porque ya pasó muchas cosas, es una nena y empieza a preguntar por el tema de que el pelo se le cae y demás”.

“Valoramos mucho la colaboración, sentimos la compañía, es un apoyo increíble de gente que de pronto no te conoce o clientes que uno tal vez los ve una vez por semana y se preocupan”, manifestó.

Por último, el papá de la pequeña pidió que “el que sea creyente que ore por ella, ahora queda todo en manos de los oncólogos de Mar del Plata”.