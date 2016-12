El Museo del Juguete tendrá su propio espacio

Actualmente, el Museo tiene dos lugares de exposición en El Hormiguero y comparte espacio con el Museo de Vehículos de Epoca. Ilda Canelas y Stella Tornini, integrantes de la comisión directiva, dialogaron con El Eco de Tandil sobre la oportunidad que se les presenta en el aquí y ahora, y la necesidad de restaurar el vagón para atesorar en todo su valor las más de 600 piezas con que cuenta el Museo.

“Nosotros fundamos el Museo hace diez años -cuenta Ilda- y hemos estado desde entonces tratando de tener una sede propia. No lo hemos logrado hasta ahora, por eso no podíamos funcionar como tal. Ahora con el Municipio firmamos un comodato para utilizar el vagón que está en Alem y Del Valle”.

-¿Cómo se encuentra el espacio? Se lo pregunto porque en una oportunidad se les había ofrecido al ex Círculo de Arte, pero nunca lo pusieron en valor. De esto hace varios años.

-A nosotros nos lo ofrecieron hace un año y finalmente lo pudimos concretar. Cuando fuimos en aquella oportunidad sacamos unas fotos para ir viendo el proceso de recuperación y estaba prácticamente prendido fuego.

-¿Qué pasó?

-Parece que hubiera habido alguien viviendo, incluso también había un colchón, unas pintadas. En realidad no sabemos qué pasó, pero sí que está muy deteriorado.

-¿Qué necesitan como para comenzar a ponerlo en valor?

Stella Tornini: -Emilia Vulcano nos hizo un plano y las etapas por los que pasa el proyecto hasta su culminación.

I.C.: -Entonces sí podrá funcionar como Museo porque se puede hacer la línea histórica de los juguetes.

S.T.: -Y en este momento tenemos una parte de historia por un lado y por el otro épocas, pero no se puede ver todo junto.

I.C.: -Necesitamos el apoyo de la comunidad, cuando largamos la idea en el Facebook tuvimos muchas respuestas, pero no todo lo que necesitamos.

-¿Por ejemplo?

-Un techista que revise el techo y vea si hay pérdidas de agua, un colocador de durloc, piso de goma antideslizante, materiales de electricidad y para la colocación de cloacas. Consideramos que a veces es más difícil conseguir los materiales que el instalador, y si se puede conseguir todo mejor. Sin embargo en estos años hemos ido juntando un dinero pero queremos reservarlo para las cosas que no consigamos.

S.T.: -Nos han donado los sanitarios para el baño y hemos comprado las chapas para las ventanas y el doblado.

-¿Cómo se contactan con ustedes?

-En Facebook estamos como Museo Juguete Tandil. Y llamando a nuestros celulares 154-350396 (Ilda) y 154-509880 (Stella).

-¿Tienen idea de cuándo comenzarían los trabajos de reparación?

Ilda: -Después de las fiestas. En cuanto a comenzar a funcionar todavía no sería prudente hablar de una fecha determinada.

Hace diez años…

-¿Cómo nació la idea del Museo?

Ilda: -Se me ocurrió en un momento pensando qué se podía hacer por los chicos, viendo la diferencia entre los juegos de antes y los de ahora. Y cuando comenté la idea se fueron prendiendo todos e incluso siempre se va incorporando nueva gente.

Stella: -La comisión actualmente tiene diez miembros y la presidente es Hilda Martens. Como tenemos personería jurídica, somos reconocidos en la Provincia, funcionamos como ONG venimos trabajando bien pero sin un lugar propio hasta el momento.

-¿Qué juguetes tienen?

Hilda: -El más antiguo es una maquinita de coser de 1910. Tenemos otra de los años sesenta. Juegos de mesas, del campo, de la ciudad. Juegos que tienen que ver con la parte histórico política del país, donde se señala en qué época y porqué llegaban esos juguetes: modista, costura, telar. Iban a las escuelas porque los enviaba la Fundación Eva Perón.

Ilda: -De todos modos, la creación históricamente del juguete no ha sido inocente, ha tenido su trasfondo político. Entonces es bueno ver esto reflejado en los juguetes, porque en la época de la guerra los muñecos venían con trajes camuflados, las muñecas con atuendo de enfermeras. La Barbie misma ha tenido su mensaje, la estética.

Stella: -El cuerpo ideal al que es imposible llegar. Un estereotipo.

Ilda: -En una época la industria del juguete en la Argentina era muy importante, luego bajó y da la sensación de que está regresando al mercado y eso es muy bueno.

-¿Cuántos objetos tienen?

-Hemos llegado a los 652 y tenemos varios donados que debemos ir a buscar.

-¿Quieren agregar algo más?

(Ambas) -Creo que lo que hay que destacar que muchas veces no se comprende cuál es la finalidad del Museo: Cultural, educativa y turística. Al mismo tiempo que social por la importancia que tienen los juguetes. Mucha gente de afuera nos deja escritos maravillosos en el espacio que compartimos con los vehículos de época. Entonces cuando tengamos nuestro lugar creo que será muy importante.



Para tener en cuenta

La Asociación Civil Museo Juguete Tandil sin fines de lucro ha sido distinguida con el premio Proyecto Innovador Quijote de la Mancha 2006 -cuando se fundó-. La misma se origina con el motivo de resguardar la memoria colectiva de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en lo referente a juegos y juguetes, proyectándose con prácticas de animación lúdica. Este objetivo se logra a través de la muestra permanente de juguetes y de la realización de cursos y debates para padres y educadores de temáticas afines congregando afines en la materia.

El proyecto

El Museo es un espacio proyectado para toda la comunidad de Tandil y de quienes quieran visitarlo. Además tiene una colección de juguetes de distintas épocas y ofrece una amplia agenda de actividades y juegos para niños y la familia. La sala principal contiene tanto los juguetes como espacio de juego para compartir y un gran espacio verde para disfrutar. El vagón contará con recibidor, baño, office, sala del Museo y espacio verde. El vagón tiene 75 metros cuadrados.