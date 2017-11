El intendente y el Ministro de Salud mantuvieron un encuentro de trabajo

De la reunión, que se extendió por más de una hora, participaron además el jefe de Gabinete del Ministerio, Ignacio Grosso; el subsecretario de Atención de la Salud de las Personas, Leonardo Busso; el subsecretario de Coordinación de Políticas Sanitarias, Mario Russo; el Jefe de Gabinete del Municipio, Mario Civalleri; el Presidente y la vicepresidenta del Sistema Integrado de Salud Pública de la ciudad, Gastón Morando y Sandra Fraifer; el Secretario de Economía, Daniel Binado; el Director Médico del Hospital Municipal Ramón Santamarina, Fernando Fernández; la Directora del Hospital de Niños “Dr. Debilio Blanco Villegas”, Marta Brea; la directora de Salud Comunitaria, Miriam Darthazú; y el Director Médico Asociado del Hospital Santamarina, Félix Godoy.

Durante el encuentro el intendente Lunghi, el Ministro Scarsi y los funcionarios de ambos equipos dialogaron sobre el trabajo que se viene desarrollando de forma conjunta, los proyectos iniciados en el último tiempo y posibles nuevas acciones a ejecutar en la ciudad.

En contacto con la prensa, el Ministro indicó: “Estamos recorriendo la Provincia, venimos de Mar del Plata donde estuvimos preparando el trabajo para la temporada de verano y con Miguel teníamos una visita pendiente, que por cuestiones de agenda se había dilatado un poco. Lo que queremos hacer es integrar equipos y tener una política articuladora desde la provincia de Buenos Aires con los Municipios, encarar los desafíos que tenemos hacia adelante en un sistema de salud que es complejo, tanto en los recursos humanos como en el financiamiento. También quisimos ver en Tandil la integración de los otros sectores de salud, que son factores fundamentales. Te hablo de la seguridad social, IOMA, PAMI, todos desafíos que los tenemos que trabajar sí o sí en conjunto para que sean virtuosos”, agregó.

Consultado sobre la posibilidad de crear el Centro de enfermedades crónicas no transmisibles, Scarsi señaló que “se habló mucho del tema, ahí el trabajo de articulación es más complejo todavía porque hay que trabajarlo con el Ministerio de Salud de la Nación, a través de todos los programas que dan financiamiento para enfermedades como la diabetes o la hipertensión”.

En relación al proyecto iniciado en la gestión de la Ministra Ortíz que lo antecedió, manifestó que se mantiene el acuerdo. “Hoy me toca ser Ministro pero forma parte del equipo anterior, como en la Nación. Representamos el equipo de la gobernadora María Eugenia Vidal y representamos la articulación con el resto de las jurisdicciones. En este caso con un intendente amigo, pero también con otros Municipios”.

Con respecto a los plazos, detalló que “las ansiedades nuestras y las de Miguel hacen que queramos que sea mañana, pero tenemos que ver algunos detalles para poder avanzar. Por eso no podemos dar una fecha”.

Por su parte el intendente Lunghi calificó el encuentro como “muy bueno” y agradeció la predisposición del Ministro y parte de su equipo para venir a Tandil. “Teníamos esta visita pautada para definir el tema del dispensario, nosotros tenemos una muy buena articulación con el Ministerio de Salud, lo que está demostrado con el CPA que ha triplicado los turnos. También con las residencias, que tenemos quince residentes que comenzaron con el programa ‘Yo quiero ser residente’, que puso en práctica el Ministerio”, expresó.

“En pocos días vamos a poder poner en práctica los consultorios del Centro de enfermedades crónicas no transmisibles, hay que tener un poco de paciencia. Eso va a ser muy bueno; allí se tratará tabaquismo, obesidad, diabetes, hipertensión; todas enfermedades que se cobran muchas vidas y es necesario prevenir. Estamos trabajando muy bien con todos los programas de vacunas que vienen de la región sanitaria octava, así que estamos muy contentos de que esté el Ministro y ratificar que estamos trabajando muy bien y en contacto permanente”, completó.

El sistema de salud de la Provincia

Durante la conferencia de prensa, el Ministro Scarsi también se refirió a la actualidad del sistema de provincial y puntualizó que “encontramos una Provincia sin articulación con los Municipios. El SAME, por ejemplo que es una propuesta de la Gobernadora que trabajamos en equipo, tiene que ver con eso y hoy estamos en 37 Municipios, hace un año y medio no había SAME en la provincia”.

“En cuanto a las guardias para diciembre vamos a terminar de poner en valor todas las guardias de los hospitales de la provincia. Venimos un poco más lento con los nombramientos, ya que hay una demanda administrativa muy grande y vamos a poder cumplir con el acuerdo paritario. Dos temas centrales tienen que ver con eso: cómo hacemos para que el recurso humano esté bien pago, que se trabaje en condiciones laborales como corresponde y en un ambiente laboral seguro. Por eso capacitamos en lo que llamamos Hospital humanizado, que es cuidar al que cuida, terminar con la violencia dentro de las guardias, ser muy riguroso con el cumplimiento de la ley, todos temas estructurales y sistémicos que lleva tiempo cambiar”, comentó.

Luego el intendente y el Ministro visitaron el Centro de Neumotisiología que la Provincia tiene en la ciudad, donde se prevé constituir el Centro de Enfermedades Crónicas no transmisibles.