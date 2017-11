El intendente Lunghi participó de la apertura de la Ronda de Negocios en la Cámara Empresaria

Este jueves por la mañana el intendente Miguel Lunghi, el Subsecretario de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Svarzman, y el presidente de la Cámara Empresaria de Tandil, Agustín Usandizaga, encabezaron la apertura de la segunda Ronda de Negocios, que organiza esa entidad conjuntamente con el Municipio y el Gobierno de la Provincia, con el apoyo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA).

Esta nueva edición contó con una cantidad récord de empresarios de diferentes sectores de Tandil y localidades de la zona, que a lo largo del día mantuvieron encuentros e intercambios de acuerdo al cronograma que confeccionaron los organizadores.

En primer término el presidente de la Cámara Empresaria de Tandil, Agustín Usandizaga, agradeció la presencia de todas las autoridades y de los inscriptos y el trabajo realizado por el personal de la entidad.

“Estamos orgullosos de haber logrado una convocatoria mayor a la del año pasado, creemos y estamos convencidos que la asociatividad es la manera de progresar, de hacer negocios, y es lo que va hacer que nuestras empresas tengan un futuro mejor. Les doy la bienvenida y espero que puedan realizar muchos negocios cuando termine la ronda”, manifestó.

El intendente Lunghi señaló que “es un placer y un orgullo para mí abrir por segundo año consecutivo esta exitosa Ronda de Negocios, que cuenta con la participación de un importante número de empresas. Y es un honor no solamente formar parte de este evento, sino también ser intendente de una ciudad dinámica y en movimiento, en crecimiento permanente, que busca nuevos horizontes, con entidades que constantemente proponen e impulsan acciones para favorecer el desarrollo nuestro Tandil”.

“El Comercio, particularmente, ha sido uno de los motores del crecimiento y del desarrollo de Tandil. Desde las carretas de Santamarina hasta estas exitosas rondas de negocios. La vibrante actividad comercial ha brindado a los ciudadanos acceso a todo tipo de mercancías, como así también a los sectores productivos para la producción industrial y la actividad agropecuaria. Es por eso que celebro esta actividad y celebro el trabajo conjunto con el Estado Provincial, con la Cámara Empresaria y con todas las instituciones y el sector privado, fortaleciendo el desarrollo económico y social de nuestra ciudad”, agregó.

En su discurso el jefe comunal adelantó que “desde la Secretaría de Desarrollo Económico Local y conjuntamente con la Dirección de Vinculación Internacional de nuestro Municipio, hemos acordado lanzar un programa que se llama Tandil Exporta, cuya primera jornada se realizó en julio pasado junto a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, del Ministerio de Producción de la Nación. Desde entonces hemos venido trabajando y ahora vamos a iniciar una encuesta para todos aquellos que ya están exportando y/o que quieran exportar, de los distintos ámbitos de la actividad económica de Tandil, para que, desde el Municipio y desde con estas dos áreas, podamos ayudarlos a lograr una producción exportable. Este es un plan de mediano plazo y en este momento estamos avanzando con el diagnóstico concreto de cada empresa e industria”.

Por su parte el Subsecretario de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Svarzman, indicó que: “Venir temprano aquí a la mañana no es una cuestión meramente formal y diplomática, si no es venir a hacer cosas, a escuchar, aprender, a tratar de hacer negocios, clientes, proveedores, entender para dónde va la actividad que cada uno hace, en definitiva para tratar de mejorar día a día y poder prosperar y progresar”.

“Este es el mundo que hoy tenemos, digo para bien. Es un desafío absolutamente insoslayable, porque las cosas se mueven, las cosas cambian, y el que no innova se queda fabricando muy bien televisores blanco y negro, que pueden ser muy buenos, muy lindos, muy baratos, pero que seguramente nadie quiere comprar, porque hay cosas novedosas y el televisor color o el led no es el televisor blanco y negro mejorado sino que es otra cosa. Así que en línea con esto, este tipo de actividades sirven justamente para eso, y hay que hacerlas en todos los lugares del país, en este caso en las distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, por supuesto teniendo en cuenta la capacidad y las características de la economía”, añadió.

El funcionario provincial continuó diciendo que “lo que venimos a hacer es apoyar lo que vienen haciendo, tratar de alentarlos, ayudarlos a que lo hagan más y mejor, eventualmente aportarles alguna nueva idea o alguna tecnología. Si Tandil dice ‘queremos impulsar la exportación’, bueno, trataremos de ayudarlos a que lo hagan. Si Tandil dice, como dijo hace ya bastante tiempo, ‘queremos impulsar la tecnología’, trataremos de que puedan hacerlo, y en vez de ir a 50 km puedan ir a 60, 70 o a 100. Está claro que el Gobierno de la Provincia y también el Nacional no pueden ir adelante si no que tiene que ir atrás, pensémoslo al revés. Si nosotros quisiéramos que Tandil haga determinada actividad, y Tandil no quiere, no le da, no puede o no le parece, sería absolutamente imposible. Cada vez es más notorio, y esto no sucede solamente en Argentina sino en todo el mundo: que quienes impulsan, quienes saben, quienes entienden son los agentes locales, y no sólo los públicos, sino básicamente los privados”.

“En definitiva es apalancar recursos que ya existen, que están en los presupuestos, no es ir a pedirle al Secretario de Hacienda o de Finanzas ‘necesito 30 millones, 100 ó 200’, ya sabemos seguramente cuál es la respuesta. Sino apalancar recursos que ya están, y que tal vez se gastan en cosas que no son las que el sector productivo necesita. Lo mismo pasa en las universidades, lo mismo pasa con las compras del Gobierno en distintas actividades, lo mismo pasa con la infraestructura, lo mismo pasa con actividades que articulan con el agro y la industria, y en definitiva la tarea es esa, justamente por eso nos estamos reuniendo con los Secretarios de Producción de la Provincia, para que puedan interactuar más de lo que lo viene haciendo con otros Municipios, para que los Municipios más chicos aprendan de lo que están haciendo los Municipios que trabajan mejor, que tienen más capacidades, o que tienen mejores equipos, y seguramente hasta los que mejor trabajan puedan aprender de otros que trabajan mejor en otra cosa. Si logramos impulsar esto y hacerlo organizado creo que la mitad de los problemas de la Argentina, por ser modesto, empiezan a tener solución, empiezan a avanzar y empezaremos a discutir cosas de más detalle”, completó.