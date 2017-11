El emocionante video del coro de más de 4 mil chicos de Tandil cantando a Spinetta

Cerca de 4 mil niños cantaron en el gimnasio del club Independiente en el marco del programa Universo en las Artes y las Letras de la secretaría de extensión de la Unicén.

En esta oportunidad, se trabajó con el autor Luis Alberto Spinetta y se realizó un coral de niños denominado Voces Para Llegar Al Sol, los cuales entonaron cuatro canciones del músico. El encuentro fue dirigido por Federico Neimark, un director de coros que llegó desde Buenos Aires y que cuenta con experiencia en coros multitudinarios.

Que ves el cielo (Álbum: Exactas)

Hoy tu pollera,

gira al viento

quiero verte bailar

entre la gente,

quiero verte bailar

No importa tu nombre

si me puedes contestar

son tantos tus sueños

que ves el cielo

mientras te veo bailar

hoy tu sonrisa es limpia y gira

quiero verte bailar

entre la gente

quiero verte bailar

no importa tu nombre

si me puedes contestar

son tantos tus sueños

que ves el cielo

mientras te veo bailar.

* Gentileza fragmento video ABRA TV