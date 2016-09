El economista Martín Tetaz presente en el Encuentro Regional de la UCR

Con la presentación del senador radical Carlos Fernández, Tetaz comenzó su conferencia con el propósito de brindar herramientas para tomar decisiones frente al panorama económico actual. Afirmó que existe mucho ruido e incertidumbre sobre el futuro, ya que las variables que se toman para determinar el estado actual se encuentran en una situación para nada favorable. Sin embargo, si se tiene en cuenta cómo ha sido el avance de la inflación y su dismiunición en los últimos dos meses, a pesar de aún mantener índices elevados, es una buena noticia. Asimismo, señaló que se espera que para fin de año se encuentre por debajo del 2%, puesto que “si la inflación no baja dramáticamente en los próximos meses, la gente no llega a la próxima orilla”. Positivo, dijo que “Lo peor quedó atrás”.

Respecto del mercado cambiario, mencionó que va a haber mucha tranquilidad, ya que comenzaron a ingresar dólares debido a la activación de la actividad agropecuaria. Sin embargo, recomendó no fiarse de la aparente estabilidad de la moneda extranjera y no estar pendientes de las especulaciones: “Es más tranquilo estar parado en pesos y no en dólares”.