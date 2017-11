El Centro Cristiano La Roca celebró sus Bodas de Oro

Son 25 años los que lleva frente de este espacio, medio siglo de vida pastoral junto a sus fieles. Y esto nos decía el pastor: “Son cincuenta años de trayectoria que tiene la Iglesia acá y hay que destacar el trabajo de los pioneros que lo hicieron con mucho esfuerzo y por diez personas. Viajaban para atender a diez personas y eso creo que es muy importante.

-Y pasaron los años…

-Y la iglesia es una marca entro de la ciudad y me ha tocado a mí, ser el pastor en estos últimos 25 años. Creo que si no hubiesen hecho bien el trabajo los anteriores, tal vez yo no estaría aquí. La verdad que ha sido para mí una experiencia muy interesante. Hoy tengo un cuerpo pastoral con cinco pastores más trabajando con tres iglesias más en la ciudad. Entonces ha sido toda una trayectoria que fue dándole vida al proyecto inicial. Estamos felices compartiendo con la gente de la iglesia, autoridades municipales y todo aquel que se va acercando de a poco.

-Vemos familias enteras que están llegando de a poco, chicos, jóvenes, padres, abuelos…

-La iglesia es abarcativa de todas las edades, clases sociales, colores… cumple una función asociada a las distintas instituciones de la ciudad, desde el punto de vista del sostén, de ayuda económica cuando se puede, sostén social. Ayudar a la gente en todo lo que necesita junto con las otras instituciones, a veces hacemos la conexión, el intercambio o el trabajo en conjunto. Lo que sí los otros no pueden hacer es la parte espiritual y esa nosotros la sabemos hacer. En realidad, es nuestro trabajo.

-Es muy bueno ver el trabajo de las iglesias de distintos credos pero unidas por el bien social de la comunidad.

-Sí, claro. Y eso le está dando a la iglesia un sentido mucho más sólido y me parece que eso la gente lo sabe valorar.

-¿Cuántos años tiene esta institución en el país?

-Ciento veinte años y ha sido parte de toda la historia de esta nación. Que a nosotros nos toque ahora cumplir cincuenta años en la ciudad, es muy importante porque además estamos cerquita del Bicentenario y somos parte de eso.

-Felicitaciones y que siga la gente acercándose, buscando la ayuda espiritual que tanto se necesita en estos momentos.

-Gracias a los medios de la ciudad, a ustedes, porque cuando los requerimos o expresar nuestra temática o nuestras necesidades siempre estuvieron.