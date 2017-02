Desde Obras Públicas afirmaron que resolverán el problema de agua del Procrear en el “cortísimo plazo”

Luego de que los vecinos de los departamentos construidos por la empresa Coarco en el desarrollo urbanístico Procrear alzaran su voz para reclamar soluciones ante los cortes de agua que vienen sufriendo, el subsecretario de Obras Públicas, Luciano Laffose, aseguró que resolverán el problema en el “cortísimo plazo”.

“El martes recibimos una queja respecto de la no disponibilidad de agua, hicimos las consultas y eso tenía que ver con el corte del suministro de electricidad por la tormenta eléctrica. Se cayó una fase, esas son bombas trifásicas y el sistema de alimentación es por bomba, con lo cual se cortó el suministro”, puntualizó.

Y explicó que lo mismo sucedió ayer por un corte programado que tenía la Usina en esa zona.

Frente a ese panorama, anticipó que están “hablando con la empresa para tratar de incorporar algún grupo electrógeno que supla la falta de energía eléctrica para que no sucedan nuevamente estas cosas”.

“Estamos constantemente en contacto con gente de la empresa Coarco, las viviendas unifamiliares tienen un tanque propio pero toda la zona conformada por viviendas multifamiliares no tienen. Son las que resultan más afectadas, sobre todo los que están en las zonas más altas”, detalló.

En vías de

solución

Si bien evitó dar plazos en los cuales el problema se resolverá, garantizó que “estamos en vías de solución”.

“Nosotros todavía no tenemos la posición definitiva de la obra con lo cual no somos responsables. Lo que queremos es recibir la obra en condiciones de ser usada”, enfatizó.



Mantenimiento

En cuanto al reclamo de los vecinos por la falta de mantenimiento de veredas y espacios verdes, expuso que “con los espacios verdes se repite la misma cuestión. El Municipio todavía no ha tomado posesión de ese lugar como un espacio público, inclusive todavía hay obrador, hay algunas calles que están cerradas a la circulación pública, con lo cual al no poder tomar posesión del área esa no podemos cortar el pasto”.

“Estamos avanzando con gente del Banco Hipotecario para ver cuándo podemos asumir nosotros la posición de todo ese predio como espacio público para toda la ciudad”, anticipó.

Pero recalcó que “no podemos meternos porque todavía no es parte del Municipio, pero estuvimos hablando con gente del Banco Hipotecario, y hoy (por ayer) intercambiamos mails con algunos de ellos, es una cuestión que la estamos resolviendo en el cortísimo plazo”.