Desde la Provincia pondrán en marcha cambios pedagógicos en escuelas para el 2018

Desde la cartera educativa bonaerense planean aprobar este año reformas pedagógicas en Primaria y Secundaria que se pondrán en marcha el año próximo. Así lo detalló en una entrevista con un diario de Mar del Plata, el subsecretario de Educación bonaerense, Sergio Siciliano. Los cambios en los primeros años de escolarización apuntan a mejorar los procesos de lecto-escritura que se plantearon como prioritarios en las encuestas que se realizaron a los distintos actores. En Secundaria, recién se está poniendo en marcha el proceso de consultas a padres y alumnos, pero el proyecto apunta a que las escuelas sean voluntarias para llevar adelante los cambios que se consensúen en los próximos.

Así detallaba la idea que planean poner en marcha el funcionario provincial:

-¿En qué ejes se está trabajando con vistas a realizar cambios en el sistema pedagógico?



-En este encuentro que comienza en Mar del Plata abordaremos también un eje prioritario en que estamos trabajando, como es la reforma curricular de Primaria que ya está avanzada. El 15 de septiembre tendremos el primer borrador y a fin de mes esperamos poder llevarlo al Consejo de Educación. Yo espero que para fines de octubre tengamos el nuevo diseño curricular de la Provincia de Buenos Aires de Primaria.

-¿A qué apuntan?



-Primero quiero decir que es una actualización y no es un cambio, con lo cual es importante porque una actualización requiere repensar contenidos que hoy están con una nueva presentación, con una nueva forma de mostrarlo para que los docentes lo puedan trabajar. El cambio más profundo tiene que ver con la lecto escritura, donde se construye una nueva mirada de su enseñanza, que no es solamente con un método. Nosotros creemos que hay que brindarles herramientas a los docentes para que puedan atender la diversidad del aprendizaje de los alumnos. Eso es un cambio fuerte porque el diseño es muy prescriptivo y el de la Provincia más aún. Ese es el gran componente de cambio. Para todo esto hicimos una encuesta en la que participaron más de 60.000 docentes, inspectores, directivos y que apuntó al diseño curricular, por eso no fuimos a los padres. Le preguntamos por ejemplo, cuáles eran las áreas que más requerían de capacitación por parte de los docentes y el 85% planteó la lecto escritura. Eso marcó una pauta y demostró que hay un problema. Después se consultó en cada una de las áreas, cuál creían que eran los problemas. Y en Ciencias Naturales, Ciencias Sociales fueron saliendo distintas cosas.

-Y en Secundaria, ¿se planean cambios?

-Sí, esta semana se lanzó la consulta a todo el territorio bonaerense respecto a toda la escuela secundaria. Es una encuesta que va dirigida a padres, alumnos, docentes y directivos. Nos interesa mucho consultar qué escuela secundaria están pensando en línea con lo que nosotros sabemos y creemos, con lo que Nación nos fijó en Secundaria 2030. Vamos a hacer una propuesta de un nuevo régimen académico y terminar a fin de año con una propuesta y empezar el año próximo en escuelas pilotos que calculamos que serán alrededor de 600 en toda la Provincia.Y en el caso de la Secundaria también va a ser muy importante y tendrá la particularidad que será voluntario, así que vamos a invitar a las escuelas a participar. Serán dos por distrito y esto porque creemos que el compromiso y las ganas de cambiar es lo primero que ayuda a que haya un cambio. Estamos un proceso de consulta, pero entiendo que será bastante innovador.

-¿Hay una apuesta fuerte en los cambios en materia pedagógica para el 2018?



-Sí, desde que asumí la subsecretaría hubo como distintos momentos, uno que era el ordenamiento administrativo, por eso las bandas arancelarias de privada, la resolución de salidas pedagógicas, avanzar en procesos administrativos, entre otras cosas. Luego vino lo pedagógico que es lo que lleva más tiempo, requiere más consenso. Por eso lo estamos consultando a través de encuestas, pasándolo por el Consejo Federal de Educación y los sindicatos, porque estas cosas no pueden ser la reforma de un ministro, una gobernadora o un subsecretario, sino que son de la Provincia y deben estar consensuadas porque son cosas pensadas para los próximos 10 años.