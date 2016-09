Demandan la urgente protección por ordenanza de los túneles para luego avanzar con el estudio

El proyecto de ordenanza para estudiar el mito de los túneles del Fuerte Independencia, que presentó el concejal radical José Luis Labaroní, despertó el interés de vecinos e historiadores. Entre las adhesiones, el edil mandato cumplido Antonio Eduardo Ferrer felicitó la iniciativa y llamó a proteger la estructura subterránea de la Escuela de Artes Visuales 1 en forma inmediata.

“Primero hay que preservar lo que está. Hay que presentar una ordenanza ya, que proteja el túnel existente que da inicio en la Escuela de Artes Visuales, para que se incorpore al Plan de Ordenamiento Territorial. A partir de ahí, hay que convocar a un grupo de especialistas, con arqueólogos, geólogos e historiadores en primer lugar; y arquitectos y museólogos para la presentación”, consideró en diálogo con El Eco de Tandil.

En la edición del último domingo, este Diario publicó las imágenes de las construcciones subterráneas halladas debajo de la histórica casa de Juan Fugl, que se levantó en 1860. De acuerdo a los mitos y rumores que han circulado por la ciudad, podrían formar parte de túneles que se construyeron en la zona del Fuerte Independencia para escapar de los ataques de los indios.

Ante estas sospechas, el concejal José Luis Labaroní presentó un proyecto para formar una comisión de historiadores que trabaje en esta hipótesis, pueda verificar la existencia y que luego puedan ser visitados por tandilenses y turistas.

“El proyecto de comunicación de Labaroní me parece sumamente significativo por varias razones. En principio porque recuperar lo que tiene que ver con el patrimonio material de Tandil es, de alguna manera, recuperar las raíces que son útiles para reconstruir la identidad de los tandilenses”, lanzó Tony Ferrer, entusiasmado con lo que podría generar para Tandil una investigación de esta envergadura.

En principio, felicitó al legislador del oficialismo por la iniciativa y advirtió que “no tiene que quedar solamente en la foto, lo digo respetuosamente. Tenemos que seguir trabajando”.

También destacó que “sobre los túneles se ha hablado en las mesas de café”, celebró la idea de investigar la existencia de estas enigmáticas construcciones subterráneas y consignó que Tiempos Tandilenses publicó investigaciones de Daniel Pérez y Mariana Rodríguez, como así también José María Ortiz se ha referido a este tema.

“Me parece muy importante lo de Labaroní y hay que seguir trabajando para que se lleve a cabo este tipo de investigación. Yo sugiero, por haber sido concejal, que lo más importante aquí es sacar una ordenanza que ya proteja el túnel existente que está en la Escuela de Artes Visuales”,dijo, e insistió en la necesidad de “preservar primero el túnel existente y hacerlo figurar en el Anexo 5 del Plan de Ordenamiento Territorial para que sea protegido”.

En este sentido, explicó que si bien la casa de Juan Fugl está protegida por una norma municipal, conviene extender la medida al subsuelo para evitar cualquier intervención que pueda desembocar en daños.

Convocar a especialistas

Por otra parte, Tony Ferrer expuso la necesidad de convocar a especialistas para estudiar los túneles. “Es trabajo de arqueólogos, de antropólogos y de historiadores, para las fuentes. Después, para la puesta a la vista del público, será trabajo de arquitectos también y de museólogos. Tienen que trabajar integradamente, desde lo colectivo, con distintas ciencias integradas para poder ver de qué se trata”, afirmó.

Y reparó en que “hay un problema con los túneles y con las investigaciones en que entran la arqueología y la historia, y es que todo ese tipo de construcción pudo haber sido reciclada, como pasó con los corrales de piedra”.

Para dar un ejemplo, citó que cuando estudiaron los corrales de piedra -junto a la licenciada Victoria Pedrotta- observaban tranqueras colocadas con cemento, cuando el sistema de construcción era de piedra seca, lo que implicaba intervenciones posteriores. Y trazó un paralelo: “Puede ser que esos mismos techos estén abovedados posteriormente. Nadie sabe si antes de poner esos ladrillos, ese túnel no fue un hueco solamente. No lo sabemos”.

En ese sentido, expresó que “no voy a afirmar nada sobre los túneles que no sea a través de las fuentes históricas y de la opinión de especialistas como pueden ser arqueólogos. Tiene que venir un grupo de arqueólogos y empezar, incluso, a hacer excavaciones porque es probable que haciendo una excavación adentro de un túnel aparezca algún vestigio de algo que haya dejado un hombre o alguna comunidad esparcido por el suelo. Entonces ahí se empiezan a sumar elementos”.

Tras esa salvedad, Ferrer evaluó que “hay que darle valor a los comentarios y a los testigos” y mencionó que algunos escritores han citado a vecinos que afirmaban el hallazgo de túneles en sus propiedades.

Un trabajo “detectivesco”

Entusiasmado con el proyecto, Ferrer reiteró la necesidad de “primero, protegerlos porque si ya existen y están adentro de las casas, sería importante discriminarlos, en el buen sentido de la palabra, diciendo que hay que protegerlos a través de una ordenanza y después, acoplándolos al Plan de Ordenamiento Territorial para que no los toquen”.

En segundo término, confió en que “con las fuentes históricas y el trabajo de arqueólogos, esto se puede sacar a la luz y saber de qué época fueron en realidad, quién es probable que lo haya construido. Es un trabajo de investigación, detectivesco”.

Para cerrar, resaltó que el interesante proyecto “está relacionado con la identidad pero también con el turismo. Imaginen lo que sería para esta ciudad poder mostrar estos túneles con toda una historia, donde los guías la vayan contando. Felicito a Labaroní y estoy dispuesto a sumarme para aportar mis humildes conocimientos al tema”.