Convocan a reunión por jubilación a los movilizados por Malvinas

Se busca contactar a los movilizados de las clases ’61 a ’63, quienes no son necesariamente ex combatientes, sino que fueron enviados a Carmen de Patagones, Viedma u otros destinos, sin estar en ningún tipo de combate, para actuar de apoyo logístico. La reunión abordará las características de la jubilación anticipada que otorgó el gobierno nacional y se organizarán ciertos documentos necesarios para que cada uno de los interesados la pueda tramitar, ya que se pide un certificado que el Estado Mayor no lo otorga debido a que argumenta que no existió ningún movimiento de la guarnición militar Tandil hacia otro lugar. Es por ello que pretenden, durante el encuentro, confeccionar una lista y elaborar un pedido para que se revea la situación, ya que cuentan con un expediente que comprobaría que el grupo sí fue movilizado.

Entre sus particularidades se encuentra la posibilidad de que el beneficio lo tramite un gestor o un abogado, ya que lo puede hacer el beneficiario personalmente, su esposa o sus hijos. Además, no se debe abonar un importe por las gestiones administrativas, por lo que enfatizan hacerse presente en El Remanso, ubicado en Méjico 1361, el jueves 10 de agosto a las 20.30 horas para mayores detalles.