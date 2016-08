Construcción de nueva planta generadora en Tandil mejorará el abastecimiento energético

Como resultado de las nuevas políticas energéticas del gobierno nacional, se llamó a licitación a principio de año para la generación de 2.000 Mw, de los cuales 1.000 Mw serán destinados a la generación de energías renovables y la cantidad restante a las tradicionales. En esta dirección, 500 Mw serán destinados a la provincia de Buenos Aires, los cuales serán producidos por cuatro propuestas aprobadas.

Una de ellas será desarrollada en la ciudad de Tandil, con el propósito de abastecer a la ciudad, la región y contribuir a la provincia. Es por ello que se espera la inversión de 140 millones de dólares para construir una planta generadora de energía eléctrica a partir de gas o gas oil. La empresa a cargo tendrá como plazo hasta el 15 de noviembre de 2017 para emitir la energía producida por la planta durante diez años, que será vendida a través de CAMESA y luego la Usina se encargará de distribuir en la ciudad.

Matías Civale afirmó que aún la Usina no pudo establecer contacto con la empresa que estará a cargo del proyecto, al cual por el momento tampoco han podido acceder, por lo que no cuentan con mayores detalles sobre el desarrollo del mismo. Sin embargo, se encuentran con un ánimo positivo, puesto que la inversión significaría la creación de puestos de trabajo, no sólo durante la construcción de la planta sino también para el mantenimiento, junto a la ampliación de las posibilidades que permitirá al servicio, ya que se dispondrán 139 Mw adicionales para proveer a toda la región y la provincia, lo cual posibilitará “romper con la matrices actuales de malas energías”, según Civale.