Consejero escolar cuestionó la falta de ejecución de las obras del Fondo de Financiamiento Educativo

El consejero escolar Martín Keegan cuestionó el uso que se le está dando al Fondo de Financiamiento Educativo y expuso su preocupación por que aún no se concretó ninguno de los proyectos que estaban previstos con ese dinero para este año. “Estamos llegando a mitad de año y todavía no pusimos un solo ladrillo”, lamentó. Y especuló con que las razones tengan que ver con el dinero que el Municipio tiene a plazo fijo desde al año pasado.

Puntualizó que las transferencias de dinero del Fondo de Financiamiento Educativo hasta el 29 de mayo eran del 26 millones de pesos y recordó que el año pasado fueron unos 50 millones los fondos que llegaron a la ciudad.

En ese contexto, contó que Consejo Escolar en conjunto con la UEGD (Unidad de Gestión Educativa Distrital) fijaron en noviembre-diciembre las prioridades para 2017.

“Propusimos desde el espacio político nuestro que las prioridades fueran techo, energía eléctrica y servicios básicos y luego obviamente la necesidad pedagógica de aumento de la matrícula que lleva a un aumento de espacios, así que tienen que haber aulas nuevas. En ese momento tomamos la decisión de determinar las urgencias para las aulas, aproximadamente eran entre 8 y 10 obras”, expuso en diálogo con El Eco de Tandil.

Ruido de

alarma

Cuestionó que en diciembre, cuando se conformó la “pseudo unidad ejecutora”, solicitó que se conformara “un equipo administrativo con un coordinador político, con su base técnica administrativa para saber cómo manejar esos fondos, y eso no se hizo, solamente se contrataron los profesionales, y se dejó de lado la parte administrativa”.

“Lo que ocurre es que hoy los profesionales cumplieron con esos proyectos, están elaborados pero no están ejecutados, por diferentes motivos que es lo que me hace un ruido de alarma. Porque es muy difícil tener información de por qué no se ejecutan las obras”, lamentó.

Pero enfatizó que “todavía no se concretó ninguna de esas obras. Tengo conjeturas de cuál puede ser el motivo, y al no contar con información hay muchísimas hipótesis”.

Timba financiera

Indicó que “una de las primeras hipótesis que abono es que el Ejecutivo tiene el dinero a plazo fijo y estamos esperando que lo saque para poder hacer las obras. Es decir, le damos prioridad a la timba financiera que a las necesidades educativas”.

Y advirtió que “estamos llegando a mitad de año y no pusimos un ladrillo”.

“Han hecho un montón de licitaciones, yo he participado en la apertura de sobres pero no sé cuál es el motivo por el cual no se comienzan a realizar las obras. Se abren los sobres y no se firman los contratos. Nos dicen por ejemplo que la licitación se cayó porque los 3 millones de pesos los van a ejecutar en 3 partes, primero un aula, después la rampa, después la escalera, hasta los mismos profesionales están sorprendidos de que no se concreten las obras”, argumentó.

Y agregó que “en otros casos se ha presentado un solo oferente y en otros no se presentó nadie”.

En ese contexto, se preguntó si “el dinero está en plazo fijo y tienen la estrategia de ir pagando con eso, o si al no tener conformación de la unidad ejecutora realmente con decisión política y administrativa no hay quién lleve adelante esto. Esa es la foto de hoy, no tenemos información que no sea esa”.

“No tenemos

explicaciones”

En tanto, sostuvo que “si bien la Dirección General de Cultura y Educación nos ha derivado al Municipio para que hagamos estas obras, y no tenemos explicaciones. A veces dicen que falta documentación a la empresa porque es nueva, un papel, entre otras excusas, pero no nos cierra”.

“De las proyectadas, no se concretó ninguna obra. Sí se han hecho obras chicas”, indicó.

Recordó que recientemente se terminó de hacer una obra que en realidad correspondía a 2016 pero se terminó este año, que es la de la Escuela Secundaria 4 y la Técnica 1 de Villa Alduncin. “Se cambiaron todos los techos, las aberturas y se pusieron todos calefactores nuevos, eso se terminó de hacer este año pero estaba programado para 2016, una parte con el Fondo de Financiamiento Educativo y otra parte con fondos de Provincia”, sostuvo.

Pero resaltó que de las obras “proyectadas con la pseudo unidad ejecutora, ninguna” y advirtió también que muchos proyectos se demoraron porque “se han abocado a la pileta del CEF 42. Nosotros no estamos en contra del proyecto de la pileta, pero hay otras necesidades”.

En ese contexto, sostuvo que “la última lluvia torrencial nos dejó al desnudo otra vez. Todos los techos se llovieron, entonces me parece que hay que hacer un plan integral, es casi un centenar de edificios educativos en Tandil”.

“Se está gestionando hacer nuevos edificios que estaban estipulados desde 2014 y todavía no se han concretado, como el tercer piso de la Técnica 2, la Técnica 4 en Gardey con aulas talleres y un comedor que se hizo el proyecto con dos aulas y un playón educativo, pero están en veremos”, sostuvo.

Así también “está proyectado el Jardín 918 en San Antonio pero todavía no hay novedades”.

“Tenemos demanda constante de las instituciones, el cuerpo directivo de esas escuelas muchas veces hace malabares, por la falta de aulas, y las que tienen problemas edilicios, cuando llueve no tienen clases. Tenemos un alerta”, manifestó.

Cuestionó también que “lo que necesitamos son espacios, y mejorar el mantenimiento. La obra de la Escuela 32 y Secundaria 14 de Villa Gaucho ahora se va a dividir en tres etapas y la decisión la tomó el Ejecutivo municipal. No sabemos por qué toman decisiones sin consultarnos. Esto no es una cuestión política, es la realidad”.

El Fondo

Compensador

Por otra parte, explicó que le están solicitando al Municipio ayuda porque lo que reciben del Fondo Compensador, que es para gastos cotidianos y arreglos menores en las escuelas, es menor que otros años y no alcanza.

“Una parte del Fondo Compensador viene del Inmobiliario Rural, comparativamente a años anteriores ha descendido ese tributo, entonces repercute y no alcanza para todos los establecimientos. La Provincia nos dijo que le solicitemos al Municipio”, indicó.

Por ese motivo, solicitaron desde el bloque del Frente para la Victoria que se destine una porción del Fondo de Financiamiento Educativo a modo de Fondo Escolar para esos fines pero si bien salió por unanimidad en el Concejo Deliberante, todavía no fue ejecutado.

“Está todo muy demorado, están como René Lavand, no se puede hacer más lento”, criticó.

Y cuestionó que “puede ser que en un año electoral el Ejecutivo tome la decisión de no hacer obras en las escuelas”.