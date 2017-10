Conflicto en Control Urbano: “No me consta lo que plantean los chicos”

Debido a su amplia trayectoria en el organismo, señaló que vio varios conflictos similares a lo largo del tiempo. En esta oportunidad mencionó: “A mí no me consta que haya pasado algo así, el director con respecto al personal. Walter [Villarruel] es una persona que está presente en la Dirección, siempre atiende a todos, ya sean ciudadanos o el personal”, caracterizándolo como una persona abierta al diálogo y accesible. Asimismo, destacó la responsabilidad de Villarruel frente a las 42 personas que se encuentran a su cargo: “Una persona que se involucra mucho” y reiteró que no le consta que haya habido maltratos como los que se lo acusa.

Preocupada ante lo que acontece, enfatizó la importancia de que se logre armonía, por lo que espera que se resuelva a la brevedad, ya que considera que es indispensable para los grupos que realizan tareas de calle. De todos modos, se mostró positiva y esperanzada de que sus 17 compañeros arribarán a una conclusión pronto. Igualmente, Evangelina explicó que el trabajo en la calle es muy duro y resulta habitual que luego de algunos años de desempeñarse en el área los inspectores pidan el traslado debido al desgaste que les genera, pero no motivados por un conflicto dentro de la misma Dirección.

Finalmente, consideró que no es importante definir cuántas personas están a favor del director o no, ya que “no me consta lo que plantean los chicos”, admitió, mientras que según su perspectiva resulta imprescindible incentivar la unidad entre los compañeros y mantener el trabajo habitual.