Concientizan a automovilistas para no girar a la izquierda en las avenidas semaforizadas

Dentro de los controles vehiculares que se están realizando en la ciudad, además de pedir el inspector de tránsito la documentación correspondiente y por las noches realizar el test de alcoholemia, también se busca prevenir y que el automovilista esté atento a ciertas normas que por uso y costumbre no están incorporadas en las personas que manejan por la ciudad.

Los tandilenses han naturalizado una maniobra que no está permitida realizar, y es la de venir transitando por la avenida Santamarina y al llegar a Mitre girar hacia la izquierda, teniendo en cuenta que en esa esquina no hay ningún tipo de señalización que impida doblar. Escenario que se repite en otras esquinas de avenidas y arterias.

Días pasados inspectores de tránsito se apostaron sobre Mitre y si bien no realizaron multas ante cada automovilista que realizaba la maniobra prohibida, les explicaron que esa acción no estaba permitida.

Walter Villarruel, director de Control Urbano Vehicular, habló al respecto en el programa “No hay dos sin tres” (104.1 Tandil FM). Aseveró que “la ley indica que en vías con semáforos no se debe doblar a la izquierda, salvo que una señal lo permita. Por ejemplo la avenida Santamarina tiene semáforos, aunque no hay en Mitre, pero se entiende que está semaforizada, por lo tanto no se debería doblar a la izquierda”.

Agregó que “generalmente por uso y costumbre se hace. Sin bien se podría infraccionar, a nosotros el instrumento que usamos para labrar un acta de infracción nos pide que marquemos cuál es la señal que se estaría violando. Como no hay un cartel que diga ‘no girar’, luego en el juzgado se debate si es o no punible”.

Detalló que “la figura del inspector de tránsito está enmarcada en quien castiga y nada más, pero desde hace mucho tiempo nosotros utilizamos espacios para poder educar y concientizar sin llegar a labrar un acta”.

Villarruel contó que realizando operativos de interceptación vehicular ha sido convocado como testigo de algún accidente porque “la compañía de seguro, si te pasa algo, no les cubre nada por haber girado a la izquierda viniendo por una avenida. Nosotros creemos que mas allá de ser contralor, también tenemos que estar informando al usuario para que no cometa esta acción de doblar donde puede llegar a tener un accidente y no estar cubierto a la hora de regularizar su situación”.

Interpretación

El tema tiene varias interpretaciones. Una es que al no estar prohibido tampoco se debería sancionar, o no se puede impedir cometer esa maniobra. Por su parte el responsable de Control Urbano tiene otra visión del tema al decir que “puede haber otras interpretaciones, pero cuando te dicen vía de doble mano semaforizada no se puede girar a la izquierda, y al menos que una señal lo permita, no se debe doblar. Lo que habilitaría esa acción sería un cartel o la luz verde de un semáforo. Si el inspector labrara el acta, después será una cuestión de interpretación en el Juzgado, pero tampoco estaría errándole a lo que son las normas de tránsito”.

Un dato llamativo es que en toda la extensión de la avenida Santamarina hay semáforos en Constitución, 25 de Mayo, Maipú, Belgrano, Pinto, San Martín, Sarmiento y al llegar a la avenida España. El único sitio que nunca tuvo señalización es Mitre, lo que genera en muchos automovilistas de la ciudad que realicen la maniobra para ingresar por Mitre a la zona céntrica y no tener que dar una vuelta más grande. Este detalle podría solucionase instalando un semáforo o colocando un cartel que indique la prohibición de doblar. Caso contrario el día en que el personal de tránsito decida hacer la correspondiente multa, serán muchos los infraccionados.

Otras calles



Indicó que “por uso y costumbre la gente lo hace, pero el Tandil de hace 15 años atrás ya no existe. Cuando venís por una avenida y querés doblar a la izquierda, te encontrás con tránsito de frente y quien viene atrás es difícil que frene, por lo que puede producirse un frenado brusco en el mismo carril por donde están circulando”.

Describió que “hay algunos casos excepcionales, por ejemplo en la avenida Del Valle el colectivo ‘amarillo’ dobla a la izquierda en Sáenz Peña, pero resulta que por la Estación de trenes tenemos un impedimento físico, donde el colectivo no podría retomar para volver sobre la mano, por lo tanto lo tiene que hacer. Otro caso similar al de Mitre se da en la avenida Alvear, donde está la diagonal Libertad, quienes vienen por la diagonal pueden seguir, pero los que circulan por la avenida no pueden frenar para ingresar a la diagonal. También sucede en Comandante Espora ingresando desde la ruta, donde se circula alrededor de los 60 kilómetros y una frenada para girar a la izquierda puede generar un accidente, teniendo en cuenta que vienen autos de frente por el otro carril”.

Aseveró que “hemos decidido hacer prevención y educación y decirle al vecino que no se puede, que hay que girar y tomar la mano correspondiente”.

Se hacen controles de

manera permanente

En cuanto al trabajo que vienen desarrollando en el área que le toca dirigir, Villarruel especificó que “se están haciendo controles de manera permanente conjuntamente con policía en todo lo que respecta al cumplimiento de las normas. También dentro de mi área está transporte y estamos haciendo controles con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), con el Ministerio de Trabajo, así que con mucha tarea”.

Explicó que “esto no implica que la gente a través de los controles cambie su conducta y no altere la norma. Se está trabajando bien, en el primer semestre hemos realizado casi 4 mil infracciones, más de 500 vehículos secuestrados, cerca de 40 alcoholemia positiva, es decir los controles están. Lo que hemos intensificado este año mediante campañas como lo fue la semana de la educación vial, mucha concientización, formación y educación que creo que es lo que sirve. Es darle la oportunidad al usuario a que revierta su conducta sin tener que labrarle una infracción”.

Motos y

playa logística

Sobre las famosas contraexplosiones que realizan las motos sostuvo que “ha mermado, pero seguimos teniendo la problemática en algunos lugares puntuales como la Diagonal Ilia en el Parque Independencia. De todas formas trabajamos en esas situaciones y buscamos que los chicos no perturben la tranquilidad del lugar y que los tandilenses tengan una mejor calidad de vida en cuanto a los ruidos. Hoy es muy difícil que una moto que anda haciendo ruido por los espacios verdes detenerla para pedirle documentación y si no la tuviera proceder a la sanción que le corresponde”.

En cuanto a la prometida playa de estacionamiento para descarga de los camiones que serviría para que no ingresen a la ciudad, dijo que “soy el que más ansiedad tiene para que se concrete ese proyecto, ya que somos los que lidiamos todos los días con ese tema. Tandil tiene una actividad impresionante y todo lo que consumimos lo proveen a través de camiones que son necesarios porque caso contrario no tendríamos cómo proveer de alimentos a la ciudad”.

“La playa de logística -siguió- serviría para moderar esto de los grandes camiones y que sean unidades más pequeñas las que ingresen a la ciudad”.

Por último expresó que “se está trabajando, el Gobierno de la Nación proporcionó 80 hectáreas de lo que es La Huerta y una vez que se emplace un centro de logística hay que adecuar ordenanzas, horarios, cargas y descargas, qué camión podrá entrar y cuáles no. Llevará un tiempo pero ya se comenzó a planificar”.