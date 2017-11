Con record de participantes se realizará la segunda Ronda de Negocios Multisectorial en la CET

Una gran expectativa ha generado la realización de la segunda Ronda de Negocios Multisectorial que es organizada por la Cámara Empresaria de Tandil. El encuentro de intercambio entre sectores productivos se realizará el próximo jueves 9 de noviembre, en las instalaciones de la entidad situadas en Mitre 856. La novedad es el record de inscriptos, que supera ampliamente los registrados en la edición anterior.

El presidente de la CET, Agustín Usandizaga, junto al vicepresidente primero Gabriel Fuente y el vicepresidente de producción, Mariano Esandi, hablaron en el programa “La ciudad” (Eco TV Canal 7 de El Eco Multimedios) sobre lo que acontecerá en el encuentro.

Usandizaga detalló que “se trabajó mucho desde la Cámara con la estructura que tenemos para que esta realización sea un éxito. El año pasado la convocatoria nos sorprendió y tuvo un éxito que consideramos importante. Para este 2017 se ha generado un mayor entusiasmo”.

Esandi sostuvo que “una ronda de negocios es una oportunidad muy buena para poder interactuar con empresas del sector. En 2016 se hizo con 120 empresas locales y este año se llegó al número de 170 empresas, participando firmas de la región como Ayacucho, Benito Juárez, Olavarría y hasta incluso de Buenos Aires. Para ver la importancia de lo que ocurrió, el año pasado se hicieron 650 entrevistas de las cuales haciendo un seguimiento a lo largo del año se concretaron más de 200 negocios. Esto permite visualizar la importancia que ha tenido esta ronda e incluso este año será muy superadora y es una oportunidad formidable para muchas empresas del sector de poder tener la posibilidad de un encuentro, de conocerse y concretar negocios que se irán realizando en el tiempo”.

Fuente, un hombre que ha conducido los destinos de la Cámara Empresaria y que en esta oportunidad desde su lugar dentro de la comisión directiva sigue trabajando y aportando lo suyo, precisó que “las expectativas pasan por superar lo que ya se hizo, aunque con igualarlo estaríamos más que contentos porque fue muy buena cantidad de entrevistas, como buenos los resultados”.

Remarcó que “es un esfuerzo que se hace desde la Cámara también con la participación del Municipio que estará presente. Hay que recalcar que esto es gratuito para las empresas, por lo que a esta gratuidad no hay que restarle importancia. A aquel que se anotó le decimos que no se pierda esta segunda ronda, porque quien no ha participado no tiene dimensión de lo que significa. Empresas chicas tienen la posibilidad de tener una contraparte ya sea para comprar, vender o para establecer otro tipo de relaciones comerciales que no se dan en el día a día”.

“El gran capital

son las relaciones”

Detallaron que “cuando uno se pone a analizar en una empresa cuáles son las fortalezas y riquezas que tiene, no es el producto que tiene comprado en su depósito. Siempre decimos que el gran capital son las relaciones que se han construido a la largo de la vida”.

Esandi señaló que “mi padre me decía ‘no te olvides de saludar a todas las personas que cruces cuando vayas, porque te las vas a volver a encontrar cuando vuelvas’. Y un poco la vida es así. Todas las relaciones que se construyan en la vida y la oportunidad de poder relacionarse con empresas es ahí donde está la riqueza del negocio, donde se sabe que de ahí saldrán nuevos negocios y contactos. La mejor manera es movilizarse, salir de la zona de confort, encontrarse con muchos proveedores y clientes, donde estamos seguros que el que vaya sacará un saldo muy positivo”.

La actividad

Los integrantes de la Cámara Empresaria de Tandil expresaron que “invitamos a las empresas que no se anotaron a tratar de ir puntualmente a las 9, que será la hora de comienzo, y ver si en ese inicio se le puede generar alguna reunión a quien no llegó a anotarse”.

Agregaron que “la gente de la organización está muy dispuesta, y vamos a tratar de hacer lo posible para generarle algún encuentro y puedan ver de las empresas anotadas alguna que les interese”.

En cuanto a las empresas ya inscriptas, manifestaron que “se han coordinando reuniones para que al momento del inicio de la segunda ronda cada uno tenga su agenda de entrevistas”.

Teniendo en cuenta que habrá record de anotados para esta nueva edición, desde la Cámara Empresaria informaron que se utilizará todo el salón de usos múltiples. Por último, explicaron que “el año pasado hubo un orador y para esta oportunidad lo hemos sacado porque lo más rico de toda la jornada son las entrevistas, por lo que queremos no sacar espacio ni tiempo para que todas las empresas puedan tener las entrevistas que quieran hacer”.