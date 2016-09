Con nuevos desafíos, el sector turístico busca “estar a la altura del desarrollo del Siglo XXI”

El titular del complejo de cabañas y spa Brisas Serranas, Walter Orsi, manifestó que el sector turístico, al igual que otros, atraviesa “un año bastante dificil en cuanto a rentabilidad”, pero se dijo “optimista” de cara a 2017.

Habló de la realidad de los prestadores y afirmó que tendrán que seguir trabajando en ser cada vez más profesionales y ordenados para “estar a la altura del desarrollo del Siglo XXI”.

Desde el sector, remarcó que se está trabajando de “forma integral para desarrollar la promoción de Tandil como destino”.



El posicionamiento

del destino

-¿Cómo está posicionado hoy Tandil en materia turística?

-La gran ventaja de Tandil es su cercanía con Buenos Aires y su efecto visual de las sierras. Estamos a tres horas y media de viaje. Y si bien hace ya setenta años que se viene trabajando por la ciudad a nivel turístico, el trabajo que se ha hecho en estos últimos quince años de profesionalismo en el sector ha marcado la diferencia. Y los mismos prestadores turísticos de otros puntos del país lo reconocen. Muchas veces nos comparan con el manejo que tiene una provincia -en relación al sector turístico- y somos, en realidad, un pequeño destino de 20 mil camas aproximadamente.

-¿Y en relación a otros destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires?

-Nosotros no somos comparables con otros destinos. A veces, cuando se dice si los salamines de Tandil son mejores que los de Colonia Caroya o de Mercedes, yo digo que somos distintos. Nosotros apuntamos a desarrollar nuestro propio destino y mejorar en cuanto a la calidad de las prestaciones de forma continua. No hay que olvidarse que tenemos prestadores del ámbito de turismo de aventura que fueron los primeros en tener normas ISO; estar regulados y habilitados, tener seguros. En Tandil procuramos tener seriedad y sustentabilidad a largo plazo.

La realidad del sector

-¿Cuál es la realidad del sector? ¿Cuáles son sus debilidades y fortalezas?

-Estamos trabajando de manera integral para desarrollar la promoción del destino, que nos faltaba aunar esfuerzos en ese sentido. Empezó una campaña para agosto-septiembre muy interesante, que tiene que pulirse aún, pero es la primera vez que se hace una campaña integral con casi todos los actores de Tandil. Como ventaja, la corta distancia del gran mercado, vuelvo a decir, y el efecto del ciudadano que nos acompaña ya que Tandil es una ciudad con turismo; no una ciudad turística. Por lo tanto, la marca Tandil, ya en sí misma es un gran potencial. Para mejorar, tenemos aspectos que los tratamos de trabajar todos los días. Ser cada vez más profesionales y ordenados, y estar a la altura del desarrollo del Siglo XXI, que es lo que nos falta en líneas generales a muchos establecimientos turísticos. Ahí es donde empezamos a querer trabajar sobre comparaciones con otros destinos de otros países, también de pequeña escala. Siempre buscar comparar hacia arriba y observar qué hacen los que son buenos, aunque no los podamos alcanzar, sí tenerlos como referentes para apuntar hacia ahí. Eso es lo que nos falta todavía seguir trabajando.

La competitividad

y rentabilidad

-¿Es una industria competitiva y rentable?

-Existe una competencia bastante desleal asentada últimamente en el mercado y es el desarrollo de muchos complejos y departamentos que no están habilitados y que no cumplen con lo que tienen que cumplir. Por lo tanto, ahí es donde se empieza a masificar la competencia, ayudado por medios electrónicos que permiten que esos jugadores puedan entrar a la cancha. Esa es una de las grandes amenazas en torno a competitividad, pero al mismo tiempo los que estamos habilitados trabajamos de manera ordenada y apuntando a hacer la diferencia en cuanto a esos servicios. En relación a rentabilidad, estamos atravesando en el sector un año bastante complejo, pero en líneas generales -desde mi punto de vista- las variables van a jugar a favor del ciudadano, en donde se empiezan a equilibrar las cuentas fiscales. Estamos hoy pasando la tormenta, creemos que va a durar un poco más, pero después se va a ir acomodando, cosa que desde hacía rato que no veíamos.

Los ejes

de trabajo

-¿Cuáles son los principales ejes de trabajo? ¿Qué actores intervienen?

-El eje central es la promoción del destino y además trabajar en otros, la calidad del destino y el profesionalismo, eso es lo que buscamos, porque es el atributo que nos diferencia realmente de otros destinos.

El Instituto Mixto tiene un presupuesto bajo en realidad para hacer desarrollo de promoción y con ese presupuesto se afina bien el lápiz para poder maximizar esos recursos. Y, como se trabaja sobre consensos, todo es mucho más fácil.

-¿Qué desafíos se les presentan a corto, mediano y largo plazo?

-En lo personal creo que el desafío es meternos en el Siglo XXI, de verdad. En línea general, los prestadores sobre todo de alojamiento, falta que nos profesionalicemos un poco más, quienes estamos al frente de los negocios. Y, a partir de allí, después poder capacitar al personal, pero falta ese escalón más elevado de profesionalismo en el sector. Creo que ése es el desafío para poder perdurar en el tiempo. Se vienen hoteles que se están desarrollando y abriendo en Tandil, que esto no sucedía antes, sino que se abrían complejos de cabañas, pequeños, alguna hostería, y ahora ya se están abriendo hoteles de más cantidad de habitaciones y están en desarrollo unos cuantos más. Y eso es lo que hará que cambie el eje del destino y la competitividad, es decir, ahí es en donde muchos prestadores se tendrán que poner los pantalones largos como para poder ponerse a la altura de la nueva competencia.

La trayectoria

de Walter Orsi

El titular del complejo de cabañas y spa Brisas Serranas, Walter Orsi, tiene 43 años y es técnico superior en Hotelería. Detalló que vivió toda su infancia y adolescencia en Tandil y, una vez finalizados sus estudios secundarios en la Escuela Normal, se mudó a Capital Federal para realizar la carrera de Hotelería.

Resaltó que su vida se desarrolló en el mundo de la hotelería y la gastronomía. “Es lo único que sé hacer”, admitió. Ya en 2004 decidió volver a radicarse a Tandil para que su familia pudiera vivir en un entorno mucho más amigable. “Y creo que ya no me voy más”, expresó Orsi.

“Estuve dedicándome siempre a esto y, junto a mi esposa Carolina, lo hacemos con pasión. Los dos nos dedicamos a esto. Los colegas saben, a esta altura nos conocen y participamos activamente, sobre todo en mi caso, a nivel institucional para poder darle a la ciudad lo que tuve en mi infancia. Es una manera de devolverle la linda infancia que tuve con el conocimiento que pude capturar fuera de Tandil”, finalizó.