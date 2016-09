Con el oído agudo

UNA EXTRAÑA CELEBRACIÓN

El radicalismo se juntó este miércoles en la sede del Comité de Mitre 550 para celebrar los 13 años del primer -y ajustado- triunfo del intendente Miguel Lunghi ante la lista encabezada por el peronista Mario Bracciale.

Los organizadores se encargaron de destacar que la cita se gestó en forma espontánea a partir de un recordatorio por Facebook, que hizo que rápidamente la imagen del afiche de campaña con la cara de los candidatos comenzara a circular por la red social y obligara a armar un encuentro.

La cita resultó llamativa, habida cuenta del número a celebrar. Sin embargo sirvió como excusa para reunirse y conmemorar aquel 14 de septiembre de 2003, una fecha tan importante para el lunghismo.

Lo que aconteció puertas adentro fue singular. Primero se proyectó un breve video sobre el backstage de la campaña para las elecciones legislativas de 2009 y después otra producción que habría sido encargada para pasarla de manera interna.

En concreto, el extenso video repasó, con tono pretendidamente jocoso, las acciones de los integrantes del Gabinete en un relato que incluyó a varios exfuncionarios, chicanas y unas apreciaciones poco favorables para algunas integrantes del plantel femenino del equipo de gobierno.

En definitiva, una reunión marcada por extraños pasajes, y un mensaje que bregó por recuperar la “mística” de 2003 ante el desgaste, luego de más de una década de gestión.

CADA VEZ MÁS LUNGHI

A propósito del supuesto espontáneo encuentro en el Comité, los correligionarios no dejaron de especular de cara a los próximos comicios, pero ya no solo legislativos (2017) sino más allá también, habida cuenta del creciente pensamiento de que el pediatra estaría dispuesto a ir por más, pensando en el bicentenario.

Sobre la mística requerida por el propio jefe comunal, no pocos radicales díscolos a la gestión señalaron con ironía que la mística se pide en vísperas de campañas electorales, por cuanto en el tránsito de la gestión, algunas acciones y reacciones de soldados varios dejan mucho que desear, instalando con más vehemencia que nunca (y el propio Lunghi parece también alimentarlo) la interna silenciosa pero feroz entre funcionarios varios.

Sobre el acto celebrado, también hubo chicanas de todo tipo, al señalarse, no sin ironía, que en verdad se montó el acto para que aquellos que comandan las campañas se sientan “imprescindibles”, poniendo sobre la superficie la creencia de que las históricas victorias consecutivas radicales se debieron a dicho trabajo proselitista y sus respectivos estrategas, que a la propia figura del jefe comunal, que recaló en un tiempo y lugar justo al pedir del paladar tandilense.

UNA VISITA PENDIENTE

A la espera de confirmaciones, la semana pasada se establecieron contactos en pos de planificar lo que sería la visita de Mauricio Macri, la primera desde que asumió la Presidencia de la Nación, en diciembre del año pasado.

Lo cierto es que responsables del área de Ceremonial estuvieron en la ciudad, mantuvieron contactos con funcionarios locales y recorrieron algunas de las obras en desarrollo que se ejecutan con recursos enviados por la Provincia, entre otros lugares, con el propósito de establecer una agenda de actividades tentativa para la llegada del mandatario.

Se especula también que el jefe de Estado podría desembarcar con los convenios para las dos urbanizaciones que ejecutarán con fondos de la Nación, necesarios para poder iniciar el proceso de licitación de las obras.

Tal cual se anunció, el primer proyecto prevé una inversión de más de 74 millones de pesos en el barrio La Movediza, que consiste en una reparación urbanística y social, regularización dominial e infraestructura urbana para 992 lotes en 40 manzanas.

El segundo, que todavía no fue presentado formalmente, avanzará sobre otras dos zonas de la ciudad y se estima un aporte por 145 millones de pesos.

SORPRESA ANTE EL ANUNCIO

La entrevista que logró este Diario con el subsecretario de Política Penitenciaria de la Provincia de Buenos Aires, Juan José Baric, en medio del debate en torno a la instalación de la alcaidía en la ciudad, causó sorpresa en el Gobierno.

Tal cual se informó, el anuncio por parte del Ministerio de Justicia de una reforma del Sistema Penitenciario Bonaerense puso en alerta a distintos actores de la ciudad ya que el plan estratégico proyectado para la próxima década incluía a Tandil (además de Ensenada, Tigre, San Martín, Azul, Bahía Blanca, San Nicolás y Quilmes) como uno de los distritos a construir alcaidías de 140 plazas en promedio en respuesta a las condiciones de infraestructura del sistema.

A través de estas páginas se recolectaron opiniones en torno a la verdadera necesidad de instalar una estructura intermedia y transitoria para alojar a los detenidos a los que no se les dicta la prisión preventiva.

En ese marco, y tras una audiencia del secretario de Protección Ciudadana, Atilio Della Maggiora, con Basic, el Ejecutivo salió a mostrar su postura. El jefe de Gabinete, Mario Civalleri, expresó que a priori no se avala la instalación de una alcaidía, expuso que el proyecto “no es de ejecución inminente” y que, entre otras cosas, “tiene que contar con el beneplácito del Municipio y de la comunidad”.

En medio de las especulaciones por el tono de las declaraciones, según pudo saber este Oído al parecer el funcionario provincial no habría sido tan contundente en transmitir el mensaje, tal cual lo expresó en estas páginas. “No hay proyecto para Tandil”, declaró el integrante del gabinete de María Eugenia Vidal, disipando por el momento la discusión.

SUELO URBANO VS. CALIDAD DE VIDA

El desarrollo de tres nuevos barrios ubicados detrás de la Sociedad Rural e impulsados por asociaciones civiles abrió otro debate en las filas del oficialismo. Y ahora se agregó la mirada del secretario de Obras Públicas que asumió el 10 de diciembre pasado, el arquitecto Roberto Guadagna.

En principio, representantes de Graduados Tandil manifestaron su intención de comprar dos manzanas más con el objetivo de brindar soluciones de acceso a lotes para otras 60 familias que no tienen vivienda propia. En paralelo, otro grupo de vecinos impulsa la formación de una nueva entidad y pretende comprar un macizo de tierras lindero.

Mientras el Gobierno comunal recibe estas inquietudes, desde la Secretaría de Obras Públicas analizan con detenimiento los proyectos de estos barrios que lograron la subdivisión por el Plan Familia Propietaria. Uno de los reparos que surgió está vinculado a la necesidad de hacer rendir más el suelo urbano y a la posibilidad de poder construir dos viviendas en cada terreno de 16 por 30 metros de superficie.

Como contrapartida, quienes ya habitan o están construyendo en esa zona no comparten la visión de achicar las parcelas. Es que a más viviendas en menos espacio, se generaría más conflicto social o problemas entre vecinos. Además, la idea de irse más lejos del centro también estaba vinculada a disfrutar de más espacio y una mejor calidad de vida, por eso el esfuerzo de las más de doscientas familias para llevar y afrontar los costos de los servicios de agua, luz, cloacas y gas.

Habrá que esperar para ver cómo se resuelven estos dos pedidos para subdividir otras tres manzanas y agrandar las urbanizaciones que están en marcha. Por lo pronto, todo parece indicar que en cuanto a los servicios, al Municipio le podría convenir concentrar a otros noventa contribuyentes en esa misma zona. Es más, algunos ya han reparado en que están pagando las tasas y aún no cuentan con la recolección de residuos.

NUEVO PROCREAR

En medio de los reclamos de los adjudicatarios del barrio del Procrear, el programa nacional de créditos transita momentos de cambios y replanteos. Este mes, los empleados de la sede local del Banco Hipotecario aún reciben trámites de las carpetas abiertas durante la etapa anterior, sobre todo de la línea construcción en lote propio, que ha sufrido muchas demoras por reformas en las condiciones. A un ritmo muy lento, los créditos se van destrabando, aunque ya no tienen chances aquellas personas sorteadas que no presentaron la documentación.

En simultáneo, los empleados del banco -quedan cerca de ocho trabajadores en el primer piso que había inaugurado el tandilense Diego Bossio al impulsar el Procrear- recibieron los instructivos y normativas de la flamante línea Solución Casa Propia, que impulsa la compra de viviendas a estrenar y usadas. A priori, en esta nueva etapa los créditos apuntarían a segmentos sociales con mayor poder adquisitivo. Por otro lado, en Tandil se vuelve bastante difícil de aplicar teniendo en cuenta la escasa oferta de inmuebles que ronden el millón de pesos, como exige la tasación oficial.

PROYECTOS REPETIDOS

En las últimas sesiones del Concejo Deliberante, el Bloque del Frente para la Victoria-PJ demostró su malestar por la reiterada duplicación de proyectos que ya había presentado. Sus integrantes no logran entender cómo sus pares llevan al recinto iniciativas que ya tomaron estado legislativo y pasaron a las comisiones.

El último caso lo protagonizó el edil del PRO Pablo Díaz Cisneros, quien presentó una resolución para adherir a la Ley 14.735 del Boleto Especial Educativo, que impulsó la gobernadora María Eugenia Vidal.

Tras la intervención de la bancada del PRO, Rogelio Iparraguirre pidió la palabra para aclarar que su bloque ya había presentado un proyecto similar el 11 de agosto pasado y solicitó que se unificaran los expedientes para simplificar el tratamiento en comisiones.

Sin embargo, la bronca quedó flotando por los pasillos de la planta alta de la Municipalidad. Es que semanas atrás, el radical Gabriel Bayerque había duplicado un pedido para que vuelva el tren, que ya había realizado María Eugenia Poumé. En ese caso, se trató en comisión y lo remitieron al Departamento Ejecutivo para su análisis. Para sorpresa de la oposición, mientras dormía en la planta baja, el radicalismo llevó al recinto una resolución similar con intenciones de lograr el tratamiento sobre tablas.

Antes ya le había ocurrido a Darío Méndez, quien había presentado una propuesta para la homologación de los sistemas SUBE y SUMO. Semanas después, también Gabriel Bayerque llevó al recinto una resolución de idénticas características.

Los tres casos se dieron en el seno de la Comisión de Transporte y Tránsito. Por tanto, cuesta creer que se deba a una desatención o a errores involuntarios, parece más un problema vinculado a la falta de lectura o a desprolijidades en la administración de los expedientes.

TANDILENSES POR EL CREMATORIO

El interés de empresarios foráneos por la instalación en Tandil de crematorios para humanos y para mascotas desembocó en la unión transitoria de empresarios locales que hasta el momento no habían analizado seriamente esa posibilidad de inversión. Es más, ante la consulta periodística desestimaban el proyecto debido a que la demanda de la comunidad aún no es tan significativa.

Esta semana, representantes de las cocherías Alessi y Manna, y Crespo, Iacaruso y Santillán y del cementerio parque Pradera de Paz visitaron al intendente Miguel Lunghi, en un primer encuentro informal. Según trascendió, le comunicaron la intención de unirse para generar una alternativa tendiente a dar respuesta a la costumbre cada vez más frecuente entre los tandilenses de requerir el servicio de cremación. Este acercamiento dejó ver la intención de los empresarios locales de no ceder terreno en manos de otros interesados que, si bien tienen experiencia en el rubro, llegarían desde fuera de la ciudad.

Mientras tanto, avanza el trabajo de los concejales para delinear un marco regulatorio a la actividad de los crematorios. Una vez que la normativa permita la instalación de los hornos y establezca las condiciones, todo quedaría en manos de los inversores y de la competencia entre los proyectos en pugna.

MALAS NUEVAS PARA EL ABOGADO

La instrucción penal preparatoria contra el abogado Claudio Castaño, imputado de abusar sexualmente de un joven con trastornos psiquiátricos, avanza sin prisa pero sin pausa. Las recientes novedades tuvieron que ver con pormenores de la causa, por la cual el letrado ya declaró por un par de horas en las que transitó más en reprochar la pesquisa y su difusión que de defenderse puntualmente del caso endilgado.

En ese tren, Castaño había presentado objeciones a la falta de objetividad del ministerio público, planteo que fue rechazado por el juez de Garantías. Elevados los reparos del acusado al fiscal general, el planteo corrió con la misma suerte, léase, el fiscal Marcos Eguzquiza sigue instruyendo la causa, mal que le pese al letrado.

VENCIMIENTO DE LA TARIFA

Un vecino acercó a este Redacción un par de facturas de la Usina que, llamativamente vinieron con un vencimiento para el mismo mes, septiembre.

Mientras se aguardan los nuevos valores tras las idas y vueltas, amparo, tras amparo, el usuario no quiso dejar de lado que más allá del tributo por venir a partir de la refacturación avalada por la Justicia, al parecer desde la sociedad de economía mixta están muy interesados en cobrar lo más rápidamente posible, y si son dos facturas en el mismo mes, mejor.