Con Cicop aún sin respuestas, los médicos se mantienen en alerta permanente

Afirmó que mantienen reuniones semanales con Vito Mezzina, con intenciones de avanzar con las negociaciones para establecer la carrera profesional. Mientras que señaló que el municipio no cumplió su compromiso de no objetar pedidos evidentes: “El abogado del municipio negó absolutamente todo, (…) todos los puntos, uno por uno”, por lo que considera que se evidenció la ausencia de el compromiso del municipio de no alargar las cosas innecesariamente. “Aquí hay una decisión política de no darnos la entidad”, opinó.

“Desde lo jurídico el municipio hizo todo lo posible por frenar todo”, al mismo tiempo que lamenta su accionar: “no fue todo lo honesto que nos hubiera gustado con nosotros. (…) A mí me parece muy raro que el municipio se niegue a discutir con nosotros”.

Finalmente, aclaró que se encuentran en estado de alerta permanente, “no nos expresamos de manera belicosa”, mientras continúan con los procedimiento jurídicos y los correspondientes al Ministerio de Trabajo.