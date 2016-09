Civalleri sobre la alcaidía: “No es una idea que nos entusiasme demasiado”

Aclaró que no es un proyecto de ejecución inminente, ya que primeramente debe contar con la aprobación del municipio y la comunidad. Asimismo, se mostró sorprendido por las 144 plazas que alojaría la institución, “o va a crecer mucho el delito o va a dejar de ser algo local. No es una idea que nos entusiasme demasiado”. Sin embargo, eventualmente se consideraría la posibilidad de contar con una estructura complementaria localizada en Barker que cumpla con la función de la alcaidía, ya que, según Civalleri, este tipo de instalaciones puede causar otro tipo de situaciones.

Al mismo tiempo, no considera que la construcción de dicho edificio fomente el desarrollo en la ciudad, sino que, por el contrario, “preferiría que no esté acá”. En esta dirección, sugiere que primeramente se deberían adecuar las instalaciones locales, pero fijar una instalación definitiva como la que se propone “no garantiza que en el tiempo no derive en una cárcel convencional”, consideró.

Explicó que hasta el momento no han estudiado el proyecto a fondo, pero en principio no es una idea que entusiasme a las autoridades locales. Aunque luego de realizar el estudio tendrán una postura definitiva. “A nosotros el anuncio nos tomó por sorpresa”, finalizó.