Cinco meses después el servicio de vuelos a Tandil casi sin frecuencias

Lo reconoció Jaime Feeney, secretario de Desarrollo Económico Local, en diálogo con “Tandil Despierta”. La empresa Broker Air brindaba el servicio desde el pasado 1 de marzo todos los lunes y miércoles con horario de salida a las 7.30 y de llegada a las 8.30 a 8.40 y, a la tarde, parte de Aeroparque a las 19.30 y llega a Tandil a las 20.40.

El funcionario explicó que “arrancó muy bien, con buena ocupación, pero luego fue decayendo“.

“Hoy no está saliendo con todas las frecuencias que desearíamos“, dijo Feeney y resaltó: “Las últimas cuatro semanas los viajes han sido esporádicos”.

Feeney afirmó que “los vuelos siguen estando disponible para los que lo quieren usar” y destacó que “es un vuelo que no tiene subsidios y por eso la linea área decidió que si no hay un mínimo de pasajeros necesarios no salen”.

“Cuando hay demanda vuelan, cuando no hay no vuela”, aseguró. “Un pasajero saca la reserva y luego avisan de la empresa si hay o no la demanda necesaria para poder volar”, subrayó.

Avianca



Sobre la llegada de la otra aerolínea que realizará vuelos a Tandil, Avianca, Feeney dijo que “tuvimos la visita de la gente de Avianca hace 15 días, recorrieron el Aeropuerto y están muy impresionados con la infraestructura que tenemos”.

“Creo que Avianca tiene espaldas y está apostando por Tandil y tiene costos operativos menores”, analizó.