Casi la totalidad de las escuelas tandilenses adheridas al paro docente

Zubillaga afirmó que hubo 82% de acatamiento en la ciudad, por lo que suspendieron las clases en la mayoría de las escuelas, incluso en algunas semi privadas (subsidiadas por el Estado) y privadas. La medida fue implementada con intenciones de reclamar la reapertura de paritarias para una nueva negociación salarial y establecer un sueldo de doce mil pesos en blanco, ya que hoy más de la mitad del salario es en negro y no contribuye a la carrera profesional. “Los docentes van a seguir peleando por lo que creen que es justo”, afirmó ante la reiteración de la suspensión de clases, que hoy asciende hasta seis en lo que va del año. Asimismo, estima que continuarán de no haber una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades provinciales y nacionales.

Desde la Unión de Docentes no creen que haya otra forma de llamar la atención, ya que luego de acciones que no han tenido repercusión, como notas y reuniones con el Director General de Escuelas, entre otras, no obtuvieron certezas. Además, considera que es la medida que más alcance tiene, puesto que “el paro afecta a toda la comunidad”.

“Pienso que de alguna manera el gobierno va a responder. Espero que nos llame y pronponga una negociación”, finalizó.