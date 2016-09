Barrio Movediza: “Los vecinos está cansados de no poder salir a ningún lado”

Señaló que hay muchos robos y que alrededor de las 19 horas estos hechos se acentúan, a pesar de la policía local patrullar continuamente. Afirma que los vecinos están a favor del plan de urbanización propuesto por la municipalidad, pero continúa la preocupación por la inseguridad que se vive diariamente.

“Los vecinos está cansados de no poder salir a ningún lado”, expresó, por lo que muchos debieron enfrentar gastos para colocar rejas y sistema de alarmas, ya que salen a trabajar de mañana y no saben con qué escenario se van a encontrar en su casa cuando regresen por la tarde. Asimismo, otros se aseguran de que siempre haya alguien dentro de la casa para mayor cuidado. Sin embargo, detalló que el barrio era tranquilo, pero que la situación se agravó en los últimos dos años.

Mariana afirmó que los vecinos conocen quiénes son los autores de los robos, pero “la policía no puede hacer nada directamente”, lamentó. Además, sólo trabaja un policía en el destacamento que hay en el barrio, quien no puede hacer nada sin apoyo. “El barrio es muy lindo, hay gente muy trabajadora. Lástima que por algunas personas el barrio sea triste”. Y continuó: “Es una lástima que un sábado o un domingo quieras llevar a tus hijos a una plaza y no puedas porque tenés miedo que te entren y te roben lo poco que tenés.”

Picot valoró la futura pavimentación de las calles, aunque consideró que la colocación de luminarias es aún más urgente, ya que “hay cuadras en las que hay un solo foco”. Por último, invitó a los funcionarios municipales al barrio después de las 6 de la tarde, que caminen las calles y que conversen con loa vecinos para saber cómo es la realidad que se vive en el lugar.