Automovilistas ya utilizaron la aplicación móvil para el estacionamiento medido

A cinco días de su puesta en funcionamiento, la nueva aplicación móvil del Sistema Unico de Movilidad Ordenada (SUMO) que permite al usuario abonar el período de tiempo en el que utiliza el área que comprende el estacionamiento medido ya fue utilizada por 18 personas.

Así lo precisó a El Eco de Tandil el director del sistema, Sergio Lunghi, conforme con los resultados. Por el momento, contó que han recibido “muchas consultas” en las oficinas de atención y la nueva herramienta ya ha sido descargada por “572 personas para el sistema Android y 25 para los teléfonos I-Phone, y la han utilizado solo 18 personas”.

Entre los beneficios, resaltó que no es necesario acercarse hasta un parquímetro para registrar la entrada o salida del vehículo de un lugar, como tampoco tener la tarjeta magnética, aunque ambos sistemas conviven entre sí. Además, se mantienen todas las acciones que se podían realizar hasta ahora desde la aplicación y se suma la posibilidad de abonar el estacionamiento de una persona que no tienen tarjeta o no posee saldo.

Destacó que es una herramienta “muy sencilla”, en la que ahora existe una opción denominada Mi cuenta, donde los usuarios deben registrarse por única vez para comenzar a utilizarla.

Los datos personales que les serán solicitados son: número de teléfono y un correo electrónico. El usuario recibirá por mensaje de texto un código que deberá ser ingresado en un link que le llegará a su e-mail, un proceso similar al utilizado para registrarse en una red social.

Una vez registrado, podrá ingresar con el usuario y la contraseña, y comenzar así a utilizar el sistema de estacionamiento desde el sitio.

Las distintas

opciones

El director del SUMO recordó luego que la aplicación incluye una opción que indica “abrir estacionamiento”, que es el que hay que marcar para iniciar el período, y ese mismo botón se convierte luego en “cerrar estacionamiento”, que debe oprimirse antes de retirarse del lugar.

Al cerrar, en el dispositivo se informa el horario de inicio, de finalización y el importe que fue debitado.

También es posible funcionar con saldo negativo hasta la próxima recarga, ver los movimientos y pagar las multas.

Seguidamente, Lunghi ratificó que la compra de crédito se puede realizar en los puestos de recarga, pero en lugar de hacerlo a través de la tarjeta ahora se solicita el número de celular del usuario y el nuevo saldo puede ser visto en el momento desde el dispositivo.

Aclaró que el saldo de la aplicación móvil es independiente del de la tarjeta y cada uno debe ser utilizado por separado, es decir que es necesario ingresar y salir del estacionamiento a través del mismo método.

Las bicicletas

públicas

Por otro lado, el funcionario se refirió al estado de situación del expediente para la convalidación del convenio entre el Municipio y la empresa Eycon SA -la única que se presentó al llamado a licitación- para la implementación de las bicicletas públicas.

“Sigue en la Comisión de Economía del Concejo Deliberante porque desde la oposición plantearon algunos reparos y requerimientos”, afirmó. Entre ellos, mencionó “el tema del seguro, es decir, qué pasaría en caso de accidente; el uso del casco, si va a ser personal o público; y también, desde el sector del PRO, querían ver si el contrato con la empresa podía ser de seis meses a prueba”, lo que aclaró que no es viable por la importante inversión que deberá hacer la empresa a cargo.

Desde el Ejecutivo, entonces, reconoció que están a la espera de su aprobación porque confirmó que “las bicicletas están y es una de las propuestas que tuvo el Intendente dentro de su postulación en 2015”.

La expectativa

En lo personal, consideró que el sistema será utilizado tanto por la comunidad como por los turistas, aunque en este último caso aclaró que, al haber un seguro, deberán registrarse 24 horas antes. “Ahí tendríamos una traba, pero en la página web del Municipio posiblemente puedan hacerlo, así que siempre somos muy optimistas y esperamos que el tandilense común pueda usarlo como cualquier transporte público”, finalizó Lunghi.