Aún no se firmó el convenio para el inicio del proceso licitatorio de la millonaria inversión en La Movediza

Días atrás el Municipio anunció que, con fondos nacionales por más de 74 millones de pesos, se llevará adelante un gran proyecto en el barrio La Movediza, que modificará la calidad de vida de los vecinos y que consiste en una reparación urbanística y social, regularización dominial e infraestructura urbana para 992 lotes en 40 manzanas.

El plan de mejoras consiste en el parcelamiento y regularización de esos lotes, como así también contempla la entrega de financiamiento para proveer al barrio de todos los servicios básicos, como cordón cuneta, veredas, forestación, iluminación, espacios de recreación y deportivos.

Cabe señalar que estas acciones fueron impulsadas por la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano, a cargo de Marina Klemensiewicz, del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.

La millonaria inversión fue celebrada por el Gobierno radical, aunque aún no se sabe cuándo se comenzarán con las obras previstas para un populoso sector de la ciudad.

Buscando algunas definiciones viajó a Buenos Aires el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Roberto Guadagna, quien de regreso en Tandil habló en el programa “No hay 2 sin 3” (104.1 FM Tandil). El funcionario indicó que “estuvimos revisando escenarios del convenio del programa de Urbanización del barrio La Movediza, sobre todo para que se produzca la firma del Intendente en Buenos Aires, que es inminente, pero esa agenda depende exclusivamente del ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio”.

Añadió que “realmente aún no accedemos a esa agenda, pero la necesidad de firmar el convenio es para poder iniciar los procesos licitatorios. No lo podemos iniciar antes porque ese mágico dato de los contratos, que es la fuente de financiamiento, aún no lo tenemos. Esa es la realidad sobre el tema La Movediza”.

Detalló que “el proyecto está aprobado, pasó todas las instancias de lo que ya se ha anunciado del alcance que tiene para el área. Firmado el convenio, se iniciarán los procesos licitatorios muy rápido porque es parte de las exigencias del propio convenio”.

Los plazos

Al referirse a los tiempos que se manejan para las obras en La Movediza una vez iniciada la licitación, expresó que “27 meses es el plazo total para la puesta en marcha, no solo de las obras sino de los programas sociales que forman parte del proyecto”.

En relación a la mano de obra y si podría ser de Tandil, el funcionario sostuvo que “son licitaciones de alcance nacional, regional y local, lo que nosotros agregamos como cláusula es la propensión, porque no es exigible con la Ley de Obras Públicas, a la utilización de mano de obra local y preferentemente del área de las obras de modo tal de darle pertenencia social al proyecto desde la propia ejecución”.

En cuanto a los controles de las obras, Guadagna expresó que “la Municipalidad es quien llama a licitación y hace la dirección y el seguimiento de la obra. Una vez certificado ahí se producen los desembolsos de pagos de certificados. El financiamiento es directo al certificado por parte de la Nación, ese es el formato que tienen”.

Viviendas

sociales

Dentro de las reuniones mantenidas en Buenos Aires, estaba la posibilidad de tener alguna certeza más en cuanto al plan de viviendas sociales anunciado por el Intendente.

En este sentido, señaló que “eso lo estamos siguiendo con el Instituto de la Vivienda de la Provincia. Este lunes (por hoy) tengo que estar ahí para una reunión”. Contó que “hemos presentado un plan de 197 viviendas en terrenos chicos ya que el Estado municipal no cuenta con grandes macizos de tierra, por lo que nos obliga a ajustar los prototipos que tiene el Instituto de la Vivienda en terrenos menores y con eso conseguimos el número que expresé”.

En cuanto a las zonas disponibles, manifestó que “los lugares son al norte de Pujol, detrás del Ejército, en la zona de la Sociedad Rural, Villa Aguirre y María Ignacia”. Agregó que “por ahora son avances técnicos con respecto al modo de adaptar los prototipos. Nuestra mirada es que menores conjuntos de viviendas permiten mayor integración social”.

Las casas

en garantía

También Guadagna se refirió a las novedades para los adjudicatarios del barrio municipal Treinta Años de Democracia, quienes habían denunciados desperfectos de las casas construidas.

“La gestión con la empresa la hemos hecho a través de la Secretaría de Asuntos Legales y han presentado un programa de reparación de las viviendas. No hay que perder de vista que eso está en un período que es la garantía que va desde la recepción provisoria y la definitiva, que aún no ocurrió”, aclaró.

Y aseveró que “la empresa presentó un programa que fue analizado por Obras Públicas, se han intercambiado opiniones, y la inminencia del inicio está en el ajuste de la letra final del convenio entre la empresa y la Dirección de Obras Públicas”.

Otros barrios

Había transcendido que además de la obra que se realizará en La Movediza, también serían beneficiados algunos barrios de la ciudad como Maggiori y El Tropezón. Pero el atraso existente, hace demorar los nuevos anuncios.

Al respecto, el arquitecto sostuvo que “es así, pero no por lo que se pueda llegar a comunicar sino por las expectativas que se genera en los vecinos que tienen ese tipo de necesidades, por lo que es preferible esperar un poco más. El convenio está terminado, pasó del área técnica a la legal donde también tuvo el visto bueno y está en la mesa del ministro (Frigerio). Lo que no sabemos es si el ministro accederá a esa firma también, que es lo que esperamos. El de La Movediza es certero, el resto no tenemos nosotros la certeza porque no la han confirmado desde el Ministerio”.