Aún no están habilitadas las fiestas privadas que se realizarán en año nuevo

El director general de Inspección y Habilitaciones Alejandro Ruffa, dialogó con El Eco Multimedios y se refirió a las dos fiestas privadas que están siendo tramitadas para recibir el año nuevo.

“Son dos fiestas que se vienen desarrollando hace varios años. Una en Uncas y otra en Fuente de Alegría”, señaló Ruffa y puntualizó que “aún no están terminados los trámites para habilitarlas”.

“Es un riesgo que corren los organizadores si hay algo que no cumplen y que no se habilite“, dijo el funcionario municipal y agregó que “se puede vender entradas corriendo el riesgo de que se no habilite la fiesta“.

Sobre la operatoria el día de la fiesta, Ruffa subrayó que “el 31 se convoca a los organizadores y se hace la última inspección ocular del lugar para ver si está todo bien. En la apertura de las puertas también hay inspectores que harán lo mismo para corroborar si sigue en iguales condiciones”.