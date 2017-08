Asediados por los robos, desde Villa del Parque exigieron seguridad a la Policía y el Municipio

Unos 40 vecinos de Villa del Parque se reunieron ayer a las 19 en el Hotel Hermitage con autoridades policiales y del Municipio para exigir respuestas por una problemática que se ha agravado en los últimos días: la inseguridad. Es que, en el lapso de tres días, hubo alrededor de una docena hechos delictivos que generaron la preocupación de los frentistas.

Del encuentro participaron el jefe de la Policía Departamental Luis Albertario, el titular de la jefatura Distrital de Policía Rubén Frassi, el secretario de Protección Ciudadana David Tiffner y el jefe de la Seccional Primera de Policía, Walter Cos.

Los vecinos plantearon por un lado la preocupación por la gran cantidad de hechos delictivos y, por otro, por las picadas que corren en moto en la diagonal Illia.

En cuanto a los robos, Albertario enfatizó la importancia de que hagan las denuncias pertinentes pero los vecinos le plantearon sus miedos. Hubo en un momento un cruce entre los ciudadanos y el comisario ya que le expusieron sus molestias porque les levantó el tono de voz y porque ese tipo de reunión la tuvieron una innumerable cantidad de veces, sin respuestas.

De hecho, una de las vecinas le explicó el motivo por el cual muchas veces no hacen la denuncia. Es que, según indicó, robaron en una casa, el propietario hizo la denuncia y luego de que la Policía allanara la casa del delincuente, que cuenta con dos homicidios en su prontuario, amenazó a la víctima con asesinarlo. La vecina aseguró que el dato de quién fue el denunciante lo obtuvieron a través de la misma Policía.

En ese contexto, expresaron sus miedos de hacer las denuncias, y de correr riesgos en vano porque los ladrones no quedan presos.

“La respuesta de la

Justicia es patética”



El presidente de la comisión vecinal, Mauricio Sigampa, explicó que este tipo de reuniones, como la que se desarrolló ayer, sirven para “visibilizar la problemática”, pero cuestionó que “la respuesta de la Justicia es patética”.

“La culpa hoy en día es de la Justicia, porque los comisarios están presentes pero la Justicia no aparece”, sostuvo.

“Estamos

preocupados”



Explicó que “hemos ido a fiscalía a plantear la situación, ellos mismos la conocen perfectamente, pero la verdad que no lo entendemos como vecinos que no haya un representante de la Justicia sentado acá. No hay política de por medio, somos todos vecinos, y la verdad que nos parece que necesitamos una respuesta”.

“Estamos preocupados y los hechos delictivos son cada vez de mayor gravedad, por eso también los comisarios nos pidieron esta reunión”, indicó.

Además, agregó que “Albertario es nuevo y la idea de la reunión nace un poco de él para tener un panorama de la situación. El tema de la Justicia la verdad que nunca tuvimos respuestas de nadie, ni han asistido a ninguna reunión, ni siquiera participan del Foro de Seguridad, salvo el fiscal (Fabio) Molinero, que es el único predispuesto, pero estaría bueno tener un representante de la Justicia para que bajen al llano y vean la realidad que se vive”.

Vivir con miedo

“Hay personas que tienen innumerables causas judiciales y son vecinos, y la situación del barrio es de vivir con miedo. Ultimamente están pateando puertas y ventanas con la gente adentro de la casa. Hay dos vecinas a las que les patearon la puerta a la madrugada y le vaciaron la casa y se trataba de una abuela con la nieta durmiendo. Esas cosas no pasaban antes, y cada vez se animan a más”, advirtió.

Pero recordó que viven con la inseguridad hace “mucho tiempo”.

Analizaron en el barrio que desde que se rompió el patrullero de Las Tunitas aumentaron los hechos delictivos.

“Enojado con

la Justicia”

En una sola noche se registraron ocho hechos delictivos en el barrio. “Hay un vecino al que le robaron el estéreo del auto a las 18, y a las 23 le patearon la puerta de la cocina y le robaron cosas, en 4 horas le entraron dos veces”, señaló.

Por otro lado, contó que “un vecino los corrió por la calle con un cuchillo en la mano, y otro armado directamente fue hasta la casa del delincuente. Es lo que está pasando y lo que queremos prevenir, el enfrentamiento cara a cara con el delincuente. Cuando te patean y estás adentro no llegás ni a llamar a la policía. Hay vecinos armados que salen, dan una vuelta, se vive así”.