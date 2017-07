Adjudicatarios de Eleprint del Procrear podrán pasar a las casas de la empresa Riva

Tras una larga lucha, los adjudicatarios de Eleprint tuvieron la buena noticia que podrán pasar a las casa terminadas de Riva. Si todas califican, serán 25 familias las que concretarán finalmente el sueño de la vivienda propia.

El lunes pasado, los adjudicatarios recibieron el llamado de Paola Teper, supervisora de Promoción y Comunicación Procrear del Banco Hipotecario, en el cual les informó la buena noticia de que tienen el visto bueno para pasar a las casas de Riva.

Patricia Melnik, una de las adjudicatarias, afirmó que “ahora tenemos que esperar que nos llame el banco a ver si calificamos”.

Cecilia Rodríguez Páez puntualizó que son 25 las casas y que recibieron la confirmación oficial vía mail.

“Después de tanto tiempo de lucha estamos muy contentos, falta este último tramo que es revisar toda la parte económica para ver si todos califican, pero queremos creer que todo va a estar bien”, expresó.

Un buen

escenario

Mariana Aguerriberry explicó que “se repite la situación de hace unos meses, les confirman la posibilidad de pasar a las casas de tres dormitorios de Riva independientemente de la cantidad de personas que habiten el lugar, porque de este grupo que nos queda de 25 personas hay gente que calificó para dos dormitorios o para tres, pasarían todos a las de tres de Riva que no tenían beneficiarios”.

Cabe recordar que en octubre del año pasado, un grupo de beneficiarios de Eleprint ya había conseguido ese beneficio, debido a las demoras de la empresa y las falencias estructurales que presentaban las viviendas.

“Como son más caras las dejaron al mismo valor que nos las dejaron a nosotros (en octubre del año pasado), el valor de las de Riva subsidiadas, porque el precio de la casa de Riva era de 2 millones 200 mil aproximadamente, para que nosotros pudiéramos calificar en aquel momento en las que eran 61 viviendas, se fijó cuál era el menor precio que les podían poner a las casas, para que calificáramos la mayoría”, puntualizó.

En ese momento, el precio que se estableció fue de 1 millón 870 mil, y ahora “dejaron el mismo valor que a octubre, y subieron los sueldos, así que pensamos que es un buen escenario para que puedan calificar todos. Era el mejor escenario que habíamos planteado”.

En tanto, Andrea Cabrera contó que en su caso “estaba para casa de dos dormitorios y si Dios quiere y califico voy a pasar, después de dos años y medio esperando. Puse mucha plata hasta febrero, cuando firmamos el saldo de finalización de precio, en el camino mi marido se quedó sin trabajo, me tuvieron que evaluar todo de nuevo”.

“En noviembre me daban la posibilidad de pasar, pero me pedían que pusiera un millón de pesos, y mientras tanto vimos suplentes que accedían a departamentos u otras casas y nosotros sin nada. Mariana (Aguerriberry) y Cecilia (Rodríguez Páez) ya viviendo en las casas se prestan para salir corriendo a ayudarnos, viajaron Buenos Aires. Si no fuera por ellas hubiéramos estado perdidas. Les agradecemos mucho”, finalizó.