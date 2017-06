A un año de la suspensión de los trenes de la Provincia, en Tandil reina la misma incertidumbre

Mañana se cumple un año desde que la gobernadora María Eugenia Vidal tomó la determinación de paralizar todos los servicios de trenes de la provincia de Buenos Aires, entre ellos el de Tandil. Sus trabajadores, agrupados en el gremio La Fraternidad, aseguran que tienen la misma incertidumbre que cuando se cerró el servicio y expusieron la necesidad de una “decisión política” para reactivar el ferrocarril.

El delegado de La fraternidad en Tandil, Marcelo Rojo, admitió que el hecho de que se esté por reactivar el servicio de ferrocarril en Mar del Plata a partir del 3 de junio les alegra por sus colegas de esa localidad, pero de ningún modo reaviva las esperanzas de que vuelva el tren a Tandil.

“No estamos muy alentados en realidad. No pasa nada, está todo muy suspendido. Nos alegramos por los compañeros de Mar del Plata, pero por Tandil lamentablemente yo vengo de Buenos Aires y está todo muy retrasado”, sostuvo.

Y admitió que “estamos igual que cuando se suspendió el servicio” y explicó que ellos siguen perteneciendo administrativamente a la empresa Ferrobaires, y aún no saben si todos van a pasar a la órbita de Nación, como se había anunciado en su momento. Como no tienen información ni novedades al respecto, sienten gran incertidumbre.

“Podemos ser

trasladados”

Aseguró que si bien el presidente Mauricio Macri en el aniversario 130 del sindicato La Fraternidad que fue el 20 de junio dijo que está “todo bien” y que “el ferrocarril es muy importante, habló muy superficialmente. No nos dejó satisfechos a los obreros, porque nadie sabe cuál será su destino”.

“La respuesta es ni, nada concreto. Hasta ahora la única versión que hay es que podemos mantener los puestos de trabajo, y que podemos ser trasladados, nada más”, sostuvo.

Al respecto, aclaró que “ya estamos de vuelta nosotros, todos tenemos más de 50, no estamos para traslados a esta altura”.

“Todos los días yo lamento no poder informarle a ellos (por el resto de los trabajadores) cosas positivas, pero cuando preguntás en Buenos Aires siempre te dicen lo mismo: ‘estamos en eso, viendo que va a pasar en Tandil’. Nadie dice Tandil va a ser la segunda prioridad después de Mar del Plata o la tercera”, manifestó.

“No hay

interés”

Cuestionó además que “ellos renovaron al revés. Si vas a hacer una casa vas a querer hacer la base primero bien hecha y después el techo. Ellos empezaron por traer formaciones más pesadas, y repararon las vías de Mar del Plata, hasta cierto punto”.

Por su lado, Adrián Olano sostuvo que “si en Mar del Plata, Bahía, Olavarría que funciona el servicio hay incertidumbre, en Tandil que no tiene, mucha más”.

Y expresó que para ellos es muy difícil “llegar a esta edad con esta incertidumbre”.

Lamentó que “las formaciones que estaban funcionando, ahora se están pudriendo en Rosario, en Córdoba, en Retiro, hay máquinas ociosas en todas partes. Todo ese material está para utilizar, pero no hay interés”.

“Este servicio que se va a implementar a Chascomús se va a hacer con los materiales que teníamos nosotros, entonces no hay interés de reactivarlo acá. Hace falta una decisión política”, manifestó.

Ley Federal

Marcelo Rojo destacó las gestiones de “buena voluntad” realizadas por el padre Raúl Troncoso para que vuelva el tren pero aseguró que “no pasa nada”.

“La gente no entiende que cuando vos sacás un tren que tiene cierto recorrido de pasajeros, se deteriora cada vez más la vía, y cuesta muchísimo más levantarla, porque si lo dejas caer es como si en tu casa no entrás más, no podés abrir la puerta después. Es lo que pasó del 91 hasta ahora en la vía de Tandil, pero son decisiones políticas”, expuso en diálogo con El Eco de Tandil.

En ese contexto, sostuvo que “tiene que haber una Ley Federal de Transportes, un tratamiento a nivel Congreso como sucede en otros países de Europa. También hay una cuestión política que hay negociados con el sector automotor y con parte del ferrocarril. Hay que hacer una Ley Federal, hay cosas que hay que manejarlas a nivel transporte ferroviario”.

“El ferrocarril es necesario para el futuro porque no podés concebir un país progresista sin ferrocarril. No podés estar a una distancia de 400 kilómetros tardando 6 horas, eso es de un país de cuarta. Si vas a poner un tren como teníamos nosotros que no tenía día de regreso, la gente va a hablar mal, pero es cuestión de que lo hacen a propósito para que la gente no se entusiasme”, cuestionó.

Y agregó que “con el mal diagrama que teníamos de horarios y todo, la gente te pregunta en la calle cuándo va a volver el tren, cómo hubiera sido si la empresa hubiera puesto un servicio para ir y volver en el día como había antes, más confortable, pero no quieren eso. Quieren que la gente se habitúe a ir en colectivo y yo estoy seguro de que en este momento el micro no es más eficiente que el ferrocarril”.

“A la gente la están educando para vivir en un país pobre, cuando te transportan en 6 horas de Mar del Plata a Buenos Aires. Con todo el dinero que pusieron el tren tendría que estar en 4 horas”, sostuvo.

Falta de

apoyo

Por otra parte, cuestionaron la falta de apoyo del Ejecutivo y Legislativo de la ciudad.

Al respecto, Fabián González dijo que “el Ejecutivo tampoco se ocupó ni el Legislativo. Te dicen que preguntaron y les dijeron que no. La política es trabajarla, no es que voy un día a pedirte el tren y ya está, hay que seguir insistiendo, hay que trabajarlo, seguir viendo otros municipios”.

Adrián Olano agregó que “a nivel Legislativo dejan mucho que desear, lo digo con conocimiento de causa porque hemos participado en el Teatro de la Confraternidad últimamente en reuniones con la Comisión de Transporte y no saben qué decirte, por lo menos deberían decir hice tal cosa y no me salió”.

“Los transportes de colectivo no se suspendieron por la cantidad de muertos que hay en accidentes porque todo es un comerciado. Se hacen negocios con la muerte, son negocios espurios”, manifestó.