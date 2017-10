Suplentes del Procrear consideran elevados los requisitos para participar del sorteo cerrado

A través de un nuevo petitorio, los Suplentes Autoconvocados del Desarrollo Urbanístico del PROCREAR, elevaron a las autoridades pertinentes un reclamo por las características que les impusieron para ser parte del sorteo que habían arreglado realizar para las casas del barrio.

María Aranda, en diálogo con este medio, señaló que los requisitos que pusieron para ser parte del nuevo sorteo, son “muy elevados y casi imposibles”.

Entre otras cosas, piden tener un sueldo cercano a los 40 mil pesos para ser parte del sorteo cerrado que habían arreglado con los propios beneficiarios.

El petitorio completo

Sres. Autoridades PRO.CRE.AR.,

Los suplentes del PROGRAMA PRO.CRE.AR., Desarrollo Urbanístico de la ciudad de Tandil, ante Uds. nos presentamos agradeciendo en esta oportunidad que se haya considerado realizar un sorteo cerrado para los suplentes de las viviendas disponibles de Riva, también queremos agradecer que se nos hayan respondido las preguntas realizadas durante la reunión que tuvo lugar en nuestra ciudad, y en base a dichas respuestas es que venimos a plantear lo siguiente:

Si bien no es confirmado el monto del sueldo mínimo requerido para acceder al crédito en cuestión, sus autoridades informaron una aproximación a los $40.000 (cuarenta mil pesos), lo cual dejaría fuera del sorteo mencionado a la totalidad de suplentes autoconvocados que envían la presente nota.

En el último sorteo realizado de las viviendas del Desarrollo Urbanístico de nuestra ciudad en el que se sorteaban 82 viviendas, sólo pudieron anotarse alrededor de 40 personas debido al excesivo sueldo requerido, y algunas de las personas que se pudieron inscribir fue porque declararon un sueldo irrisorio, lo cual lleva a las siguientes claras observaciones:

El sueldo medio de la población de Tandil está bastante por debajo del requerido para acceder a las viviendas de 3 dormitorios de la empresa Riva S.A.

Las pocas personas que acceden a ese monto optan por adquirir viviendas en otras partes de la ciudad, ya que la zona donde se encuentra el Desarrollo no es una de las más elegidas, conocidas y codiciadas de Tandil, y prefieren adquirir casas adaptadas a su gusto y necesidad y no viviendas predeterminadas.

Para la inscripción del sorteo anterior ya se nos permitía inscribirnos en otro crédito del programa sin que perdiéramos la condición de suplente, no hace falta aclarar que si no nos inscribimos al mismo fue porque no reuníamos el sueldo requerido. Además, aquellos escasos suplentes que cuenten con ese monto sin duda acceden a la vivienda propia por otros medios, en vez de perder días, meses y años esperando se nos dé una oportunidad que realmente sea tal, como es nuestro caso.

Por todo ello solicitamos que se considere disminuir el valor del sueldo requerido teniendo en cuenta la realidad de la población de nuestra ciudad y del objetivo del programa que se orienta a personas con sueldos más bajos. Además, la idea del sorteo cerrado, a nuestro criterio, era darnos otra oportunidad a todos los suplentes (no sólo a los pocos autoconvocados que hace meses venimos trabajando en el tema), pero con esto nos están cerrando las puertas indirectamente.

La edad máxima para acceder al sorteo se nos informó que es de 55 años, con lo cual, pasados ya más de 2 años del sorteo para el cual nos inscribimos en 2015, algunos de nosotros quedarían afuera por superar dicho límite. Por ellos solicitamos, a modo de excepción, se les permita a dichos suplentes poder inscribirse considerando el tiempo transcurrido en el que no se nos dió la oportunidad de acceder a otro crédito sin perder la condición de suplente.

A la espera de una pronta respuesta. Saludamos atte.