Zulberti: “Llegamos mucho mejor que el año pasado”

Por Fernando Izquierdo, de esta Redacción

Unión y Progreso ya prepara una nueva incursión en el Provincial de Clubes de básquetbol. Desde el 15 de septiembre, día en el que recibirá a Independiente en el clásico, intervendrá en la edición 2017/18.

Los de Villa Italia sumaron recientemente al escolta Nahuel Jerez, y a los internos Carlos Fraga y Gonzalo Alonso, además de estar a punto de cristalizar el arribo del base Federico Silveyra.

Por segunda campaña consecutiva, el tricolor contará con la dirección técnica de Carlos Zulberti, quien en diálogo con El Eco de Tandil volcó sus expectativas:

“Estamos ordenando el equipo. Con los jugadores de acá estamos terminando una etapa de pretemporada, a los tres que se incorporaron recientemente estamos tratando de ponerlos bien. Alonso se contracturó, Jerez se está poniendo mucho mejor y a Fraga lo estamos llevando porque no solo tiene dificultades físicas sino también técnicas. Y en general, buscamos amalgamar el equipo, Tracana está volviendo de una lesión, Gastón González recién ahora está entrenando con intensidad”, comenzó contando el DT.

-Respecto al año pasado arrancarán en mejores condiciones en el sentido de que ya hay una continuidad de trabajo.

-Claro. En esta preparación todavía no he podido trabajar como quiero, ni con los jugadores que he querido, por las lesiones y por la gran cantidad de partidos que tenemos. Eso nos ha quitado días de trabajo. Pero, obviamente, el equipo va a jugar a lo que venimos proponiendo, llegaremos mucho más armados que al arranque de la temporada anterior.

-¿Qué puede aportar Gonzalo Alonso, uno de los refuerzos?

-Nos dará una potencia física que no tenemos con Juan Pablo (Trapote), a quien hacíamos jugar muchísimos minutos. Nos va dar defensa y rebotes, y nos va a permitir que Juan Pablo esté intenso en cada cuarto para darnos puntos. En el arranque del Provincial pasado, Trapote estaba muy solo en el juego interno y lo hicimos jugar muchos minutos, fue extraordinario lo que hizo, bancándose mucho tiempo en cancha a su edad.

-Con Nahuel Jerez, Unión encuentra el tirador confiable que necesitaba.

-Exacto. Es lo que nos estaba faltando, un tipo con una mano importante. Nosotros tenemos jugadores que pueden meterla de afuera, pero no grandes tiradores como puede tener Independiente con Hartstock o Andrizzi. Nahuel es un tirador nato y cumplirá esa función. Hemos sufrido mucho contra equipos que nos planteaban una defensa zonal aprovechando que no teníamos un gran tiro perimetral.

-¿Y Carlos Fraga?

-Estará para el momento en que lo necesitemos. Es un chico que tiene unas ganas bárbaras, pero le falta muchísimo todavía, al menos en cuanto a lo que yo pretendo para jugar a este nivel. Pero creo que si está predispuesto, va a tener su lugar. Igualmente, es un jugador de rol, quien tiene que hacer la diferencia es Trapote, el resto lo ayudará a alivianar su trabajo.

-También Facundo Grutzky es un refuerzo a pesar de que viene jugando hace un tiempo en el club.

-Sí, es el jugador que yo quería que Unión traiga sí o sí. Es un valor muy importante para este nivel. No digo que tenga una gran jerarquía porque todavía es muy joven, pero sí ha jugado mucho. Es la primera ficha que pedí, es un chico de Tandil, que se formó conmigo y está muy preparado, sobre todo de la cabeza, para afrontar un torneo de estas características.

-Parece ser un plantel más rico que el del Provincial pasado.

-Sí. Tenemos algunos jugadores que han cambiado su cabeza, están más concentrados en lo que tienen que hacer, y los roles están más definidos que el año pasado. Buccella, por ejemplo, es un jugador que ha crecido una enormidad. Lo mismo Dardo Dottavio, un chico de 18 años que es una de las promesas del club.

-El plantel se ha alargado, ¿tenés en claro quiénes serán los nueve mayores de cada partido?

-No, pero hay seis o siete que son inamovibles. Los cupos que quedan los iremos manejando con Luciano (Ponce, su asistente). Se verá qué necesidades tiene el equipo y qué rival tendremos enfrente. El Provincial pasado afrontamos partidos con siete mayores, por lesiones o compromisos laborales. Con un plantel largo quisimos evitar eso. Prefiero tener catorce jugadores y que descansen cinco, antes estar sufriendo para llegar a los nueve. Ya dejé en claro que esto es un equipo y todos debemos estar a la orden de él. Sinceramente, me tienen sin cuidado los egos o las ganas de jugar de cada uno. A mí me interesa la institución y el equipo.

-¿Participar en el torneo de Olavarría a esta altura es una “molestia”?

-Todo es una molestia, el de Tandil también. No solo es una erogación económica muy grande sino que también se desgastan los jugadores. Ni hablar del torneo local, la Asociación de Tandil tendría que haber dicho “hagamos el torneo con los clubes que no participan en el Provincial, e invitamos a dos o tres equipos del pre maxi”. Al final, estamos remando para atrás. Es un torneo que afrontaremos con juveniles, en algunos casos chicos de 16 o 17 años que no están preparados para jugar en primera. Gastamos plata, al equipo contrario tampoco le sirve…no tiene sentido. En el torneo de Olavarría, usaremos a nuestros principales jugadores en los partidos de locales. Y después, haremos viajes con juveniles y nos gastaremos 60 o 70 “lucas”, algo que no le va a servir a nadie.

-¿Confiás en que el equipo sorprenda en el Provincial y termine más alto de lo que puede especularse?

-Tenemos muy buenos jugadores. Lo que pasa es que después enfrentás rivales de la zona Norte que tienen otros más baratos pero de mayor jerarquía. Todo depende de cómo afrontemos el torneo y cómo tengamos la cabeza. Me parece que hemos formado un plantel bastante importante, la subcomisión ha hecho un gran sacrificio para conseguir los sponsors.

-¿El nivel de rivales de la primera fase se asemeja al del último Provincial?

-Creo que es superior. Independiente está mucho mejor armado que el año pasado con la llegada de “Juani” (Mateo) y Santiago (Dilascio) y porque ha mantenido a sus otras figuras. Nosotros, también estamos mucho mejor. Que haya un equipo de Bahía Blanca como Estrella también jerarquiza la zona; Sarmiento de Coronel Suárez tiene un lindo equipo, que está jugando la liga de Tres Arroyos; y Racing de Olavarría, ni hablar. Y en el interzonal tendremos a Los Indios de Junín, una ciudad que siempre presenta equipos competitivos.

-¿Qué significar debutar con el clásico?

-Está bueno. Les hace bien a las dos instituciones. Para ambas, desde lo económico, es muy difícil llevar esto adelante. Las recaudaciones de estos partidos te dan un aire de entrada. Y además, la del clásico es una semana en la que el básquetbol está más metido en la prensa.