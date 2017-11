Vuelos a Tandil: Broker Air despega sólo cuando sea solicitado y se deberá esperar para Avianca

El mes pasado la aerolínea Avianca anunció que el 21 de noviembre concretaría su primer vuelo en Argentina, en dirección a Rosario, para días más tarde, dar inicio a su ruta Aeroparque-Mar del Plata. Ante ello nació la inquietud sobre posibles novedades acerca del servicio y su arribo al aeropuerto tandilense. Para ello, fue consultado Jaime Feeney, secretario de Desarrollo Económico Local, quien brindó mayores precisiones sobre la posibilidad.

A pesar de las buenas noticias recibidas, en las que se mencionó a Tandil como uno de los destinos solicitados durante las audiencias públicas para volar, entre otras rutas que abarcarían gran parte del país, Feeney anticipó que por el momento no fue confirmado el servicio y no habrá novedades “hasta nuevo aviso”. Estima que hacia fines del primer semestre de 2018 se podrá conocer más acerca del arribo de Avianca a la ciudad, ya que la firma se mostró interesada pero escogió priorizar rutas de mayor demanda, según le fue comunicado la semana pasada por personal de la compañía. Además, actualmente no hay naves suficientes para responder a todos los destinos, lo que obligará a esperar a que la firma adquiera dos más para comenzar a pensar en una nueva aerolínea a disposición de los tandilenses.

El atractivo de la propuesta para los posibles pasajeros reside en los bajos precios que presentan los primeros tickets, aunque todavía no se conocen mayores especificaciones sobre el servicio que brindaría a nivel local. El secretario solicitó paciencia hasta que la operación se concrete.

Broker Air

Ante la posibilidad de adquirir un segundo servicio aéreo, se le consultó acerca de los resultados de la instalación de la aerolínea BrokerAir, la primera. Se mostró preocupado por la falta de respuesta por parte de los vecinos, ya que, la baja demanda obligó a la empresa a disminuir su frecuencia y sólo despegar cuando el viaje sea solicitado y se lo considere rentable, es decir, con la ocupación de seis plazas o más.

“No se han desvinculado de Tandil“, anticipó respecto del personal requerido para un vuelo, sino que suspendieron la posibilidad de viajar en los días anteriormente dispuestos y con sólo dos pasajeros, como lo hacían antes, ya que, a pesar de afrontar una pérdida económica, lo hacían en una intención de apostar a la ciudad. “No hubo mucho interés“, comentó acerca de esta primera experiencia que tuvo su primer vuelo el 1 de marzo, luego de muchas expectativas.

De todos modos, advirtió que si se renueva el interés por parte de posibles pasajeros, la empresa regresará a su frecuencia inicial y volverá a apostar al público de Tandil, ya que las autoridades se encuentran con “la mejor predisposición”, valoró.