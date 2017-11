Vecinos de Independencia al 2400 afirman que la obra de desagüe pluvial no funcionó y se siguen inundando

Vecinos de Independencia al 2400 salieron a hacer público su reclamo por la obra de construcción del desagüe pluvial que llevó adelante el Municipio en esa arteria, porque la calle se sigue inundando y porque dejaron un pozo tapado con planchones que temen que se derrumbe en cualquier momento.

La obra realizada por el Gobierno comunal fue el entubamiento del desagüe a lo largo de la calle Independencia, entre el arroyo Langueyú y Ameghino.

Alicia Raquel Torres de Mansilla explicó que por un lado, los planchones que tapan el pozo correspondiente al desagüe se rompieron hace más de un mes y “nadie viene a arreglarlas. No se hace cargo ni la empresa, ni la Municipalidad. La verdad es que no sabemos a quién dirigirnos, pero por lo menos que vengan a ver y arreglar”.

La vecina advirtió que “esto no puede quedar así. Es peligroso, se va a derrumbar y ahí hay un piletón enorme que tiene como 2 metros de profundidad”.

Por otro lado, afirmó que se sigue inundando la calle cada vez que llueve, por lo cual el desagüe no brindó ninguna solución al problema.

“Se llena el arroyo y trae el agua para acá, porque está más alto allá que acá, entonces cada vez que llueve mucho, nos inundamos”, afirmó.

“No se puede

vivir así”

“No se puede vivir así”, cuestionó y contó que una vecina “constantemente manda notas al Concejo Deliberante, pero no le contestan, no viene nadie. Ella los citó para que participaran de la nota (con El Eco de Tandil) y no vino nadie”.

Por su lado, Laura González explicó que si bien reside en la zona hace tan solo 9 meses ya sufrió las inundaciones de su vivienda en carne propia. “Se me inundó la casa, se me estropeó todo”, lamentó.

En tanto, Ariel Mansilla expuso que “a nosotros cada vez que llueve nos entra agua a la casa, estuvimos hasta las 4 de la mañana sacando agua la última vez que llovió fuerte”.

Agregó que “está mucho más alto el arroyo que nosotros y cuando rebalsa, el agua viene para acá. Dicen que deberían haber dragado profundamente antes de hacer una obra como esta (en referencia al desagüe pluvial). Yo de hidráulica no sé nada. Lo único que nosotros sabemos es que nos entra agua en las casas”.

Además, agregó que la arteria está llena de pozos, lo cual la hace intransitable.

Otra vecina, Georgina Sellanes, sostuvo que “cuando llueve no podemos salir de las casas, es imposible. Cuando sufrió la inundación grande Tandil yo en mi casa tenía agua hasta arriba de los tobillos”.

En tanto, Laura González contó que hace 23 años que vive en el barrio y “nunca hubo una mejoría, cada vez estamos peor. En la puerta de mi casa está lleno de agua, barro. Creíamos que con esta obra se iba a solucionar el problema, pero no sucedió”.