Un tandilense en Puerto Rico presencia el paso del huracán María

Alojado en el segundo piso de uno de los hoteles de la cadena internacional Marriot, Alfredo relató en comunicación con La Ciudad (Eco TV) que a las seis de la mañana de hoy fue evacuado de su habitación para ser colocado a resguardo junto con el resto de los huéspedes del edificio. Fue así como primeramente fueron trasladados a la zona de restaurantes, para luego ser llevados hasta un pasillo, donde aseguró que están bien atendidos y asistidos por la Cruz Roja.

Mencionó que viajó con su familia a conocer la isla y pasaron una linda semana, aunque este huracán los tomó por sorpresa. “Es una nueva experiencia haber pasado un huracán de la magnitud que dicen”, comentó con optimismo, aunque aún no vieron de lo que sucede afuera, sólo escuchan viento y saben que llueve mucho. Con intenciones de tranquilizar a amigos y familiares que se encuentran en Argentina, aclaró que están todos bien y no hay pánico, tanto niños, mascotas y adultos mayores: “Todo como si no pasara nada. Estamos todos muy bien”.

Los huéspedes del hotel deberán permanecer distribuidos en los lugares asignados, en el primer y segundo piso, hasta el jueves por la mañana, cuando se calme el viento, que alcanzó los 250 km/h.