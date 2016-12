Un remisero encontró una cartera con alrededor de 15 mil pesos y la devolvió

Una actitud digna de destacar tuvo un remisero de la agencia Alas, quien encontró una cartera con alrededor de 15 mil pesos que se había olvidado una pasajera y la devolvió. Un ejemplo de honestidad.

Norberto Pérez, mejor conocido como Tito, conduce el móvil 5 de la empresa Alas. Hace cinco años que trabaja allí y hace dos años que lo hace con auto propio, ya que adquirió el vehículo que actualmente maneja con su esposa.

En vísperas de Navidad, el sábado alrededor de las 11 levantó a una pasajera de su casa, cerca de la Ruta 226.

“La traje hasta Belgrano y Rodríguez, y me salió otro viaje que me avisaron por radio así que levanté a otra señora. En un momento determinado la mujer me avisó que en el asiento de atrás había una cartera y me la dio”, relató.

Y continuó contando que “paré un momento y avisé a la agencia que tenía una cartera que estaba abierta y le dije a la telefonista ´acá hay mucha plata´”.

Estimó que había alrededor de 15 mil pesos pero admitió que no quiso ni tocar el interior de la cartera.

“Terminé el viaje y se la dejé en la agencia a la telefonista. Tipo 14.30 terminé de trabajar y me avisaron que la señora me había mandado un regalo”, contó.

“No es la primera

vez que me pasa”

Explicó que lo llamaron de la agencia para avisarle que la mujer le había dejado un obsequio.

“Realmente no había necesidad de que se molestara con un regalo porque yo hice lo que debía hacer”, manifestó el remisero.

El trabajador del volante admitió que no es la primera vez que le sucede algo así, ya que en diversas oportunidades se encontró con objetos de valor de olvidadizos pasajeros que por supuesto devolvió. Uno de los más comunes son celulares, que en oportunidades han sido muy costosos.

La agradecida pasajera ante una actitud que claramente es la correcta, pero no la más común en los días que corren, lamentablemente, le dejó una nota agradeciéndole y un regalo, que era un perfume importado.



“Lo que no es

mío, no es mío”

El remisero destacó que “es la enseñanza que tuve de chico de mi padre, lo que no es mío, no es mío”.

“La señora estaba muy agradecida porque además tenía todos sus documentos ahí dentro. La satisfacción mía fue devolver lo que no era mío y estuvo bien también la pasajera que me dijo que estaba la cartera ahí”, remarcó.

Y agregó que “tengo 70 años. Laburé toda mi vida y la decencia es lo que me enseñaron mis viejos. Es mi manera de ser”.